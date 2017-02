0 CONDIVISI Condividi Tweet

Francesco Gabbani illumina Sanremo 2017. Nella seconda serata del Festival, che ha visto un calo del 3,4% negli ascolti, la canzone del cantautore toscano ha conquistato pubblico e critica. Tra gli undici big in gara, Occidentali’s Karma ha messo in mostra un testo intelligente (pieno di riferimenti colti, dal panta rei alla “scimmia nuda” di Morris), una ritmica piena di energia e una coreografia davvero bizzarra.

Gabbani si è presentato sul palco dell’Ariston con un gorilla e il suo ballo con il primate potrebbe restare nella storia del Festival. Per quello che lui stesso ha definito “un guazzabuglio di parole su un ritmo che vorrebbe far riflettere sulla goffa maniera in cui gli occidentali si rapportano con l’Oriente”, uno dei pochi giovani non usciti dai talent ha sfoderato ironia e raffinatezza.

Per Francesco si tratta della seconda partecipazione consecutiva a Sanremo: nel 2016 ha trionfato tra i Giovani con la hit Amen, che si è anche rivelata una delle canzoni più ascoltate dell’anno. Anche in quel caso, una melodia fresca e semplice nascondeva una sarcastica riflessione sul modo di vivere dei nostri tempi. Occidentali’s Karma ripete quella stessa formula con splendidi risultati.

Cantautore e polistrumentista, ma non solo. Gabbani ha scritto L’amore sa per Francesco Renga (nel disco Scriverò il tuo nome) e Il bambino col fucile per Adriano Celentano, brano incluso nell’ultimo lavoro del Molleggiato realizzato con Mina, Le migliori. Inoltre, ha composto la colonna sonora di Poveri ma ricchi, cinepanettone di Fausto Brizzi con Christian De Sica ed Enrico Brignano.

Il video di Occidentali’s Karma

Il video di Occidentali’s Karma è su YouTube da poche ore e ha già superato le 10 mila visualizzazioni. Subito dopo la fine del festival, Francesco terminerà le registrazioni del nuovo disco con la produzione artistica di Luca Chiaravalli. Vincerà o meno Sanremo, il suo spaccato sulla contemporaneità in salsa electro pop è una boccata d’aria fresca destinata al successo.