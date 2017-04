65 CONDIVISI Condividi Tweet

Arriva il debutto in tv per il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo: Francesco Gabbani presenta gli MTV Awards 2017. Il cantante, che pubblicherà il suo primo album “Magellano” il prossimo 28 aprile, è stato scelto dal network come nuovo padrone di casa per condurre il grande evento live di musica e spettacolo. Ma non è la sola novità di questa edizione speciale.

La cerimonia di premiazione, infatti, quest’anno cambia location e “nome”: i TIM MTV Awards si terranno sabato 27 maggio a Roma e non più a Firenze, come accaduto negli anni passati. Oltre all’evento live ad ingresso gratuito, la serata andrà in onda in diretta TV a partire dalle ore 21.00 su MTV (canale 133 di Sky), MTV Music (canale 708 di Sky) e anche su VH1 (canale 67 fta).

Francesco Gabbani presenta gli MTV Awards 2017

“Può sembrare una banalità dirlo ma presentare gli Awards di MTV è per me un motivo di orgoglio”, ha dichiarato un emozionato Gabbani, che ha conquistato tutti con la sua “Occidentali’s Karma”. “È un po’ come se fossi a casa sul divano a vedere gli Awards e si aprisse lo ‘stargate’ di MTV trasportandoti sul palco: cioè una cosa intergalattica! Spero ovviamente di poter soddisfare al meglio le aspettative!”.