Un vero e proprio ‘giorno del giudizio’ quello della puntata del 30 ottobre del Gf Vip: l’incontro tra Francesco Monte, Cecilia Rodriguez e Ignacio Moser ha fatto vibrare le pareti di tensione, in una specie di ‘Carnage’ (ricordate il film di Roman Polanski ambientato unicamente in una stanza con quattro protagonisti che finiscono per dirsene di tutti i colori?).

Il confronto finale tra Francesco Monte, Cecilia Rodriguez e Ignacio Moser: il pubblico si schiera in maggioranza con uno dei tre

Più che la gara all’ultimo voto tra la Yespica e Carmen Russo – che ha visto l’uscita della seconda con il 66% dei voti – e le questioni di famiglia tra Serena Grandi, il figlio e Corinne Clery, uno dei momenti cruciali è stato proprio la resa dei conti, quella, cioè, che l’ex tronista ha dovuto affrontare di fronte alla presunta e sempre più chiacchierata vicinanza della sua ragazza con il modello.

È stata la produzione a concedere questa occasione di dialogo tra Francesco Monte, Cecilia Rodriguez e Ignacio Moser. Prima del faccia a faccia tra i due fidanzati, c’è stata una prima conversazione tra i due protagonisti maschili della vicenda, che è andato più o meno così:



“Penso di essere sempre stato onesto – ha detto Moser a Monte – E non penso di doverti delle scuse, non credo di aver mancato di rispetto a te. Mi dispiace per te che sei dall’altra parte“. Per tutta risposta, l’ex volto di U&D ha detto, non senza una punta di rabbia: “Tu manchi di rispetto all’essere uomo. Lei ha delle sue colpe, ma tu non sei uomo perché ci provi con tutte le donne della Casa. Non ti odio, mi sei indifferente. Volevo guardare la persona che si sta comportando da piovra con tutte, compresa la mia ragazza. Mi spiace che mio cognato Jeremias non capisca che lo hai usato per arrivare a Cecilia“.

I commenti del pubblico dopo il discorso tra Francesco Monte, Cecilia Rodriguez e Ignacio Moser

A quel punto il concorrente del GF Vip lo ammonisce immediatamente: “Non ti permetto di mettere in dubbio il mio rapporto con Jeremias“. Già da questo primo semplice scambio di battute, il pubblico da casa comincia ad affollare i social di commenti schierati, in maggioranza, dalla parte di Monte: “Uno come Francesco non me lo farei scappare“, scrivono “Francesco è un uomo maturo, Ignazio un falso“.

Poco dopo, anche Cecilia ha l’occasione di guardare in faccia il suo Francesco: nonostante un sentimento di pentimento, però, la sorella di Belen decide di fare un passo indietro.

“Vai avanti, insegui i tuoi sogni – gli dice durante il loro incontro privato – Io ho bisogno di essere egoista adesso. Ti sarò sempre grata, tu mi hai salvato la vita e lo sai. Mi dispiace di aver mancato di rispetto a te e alla tua famiglia”. Signorini prova a farle la domanda diretta: “Ami ancora Francesco?“ “Non lo so“.

Insomma, una rottura in diretta. Cosa ne pensate del comportamento della Rodriguez?