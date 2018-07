69 CONDIVISI Condividi Tweet

Francesco Monte rinuncia a Tale e Quale Show 2018: è questa l’indiscrezione fatta trapelare dalla redazione di TvBlog. Secondo il sito web, l’ex tronista era uno dei favoriti ad entrare nel cast del varietà del venerdì sera di Rai 1, al via il 14 settembre. Dopo il provino, tuttavia, l’ex di Cecilia Rodriguez ha preso una decisione drastica: ritirare la sua candidatura alla trasmissione di Carlo Conti. A quanto pare, Monte non è stato scartato, ma ha semplicemente scelto di migrare verso altri lidi televisivi (rumors lo vogliono nel prossimo Grande Fratello Vip) perché non si sarebbe sentito all’altezza delle performance richieste dal programma musicale Endemol.

Passato Monte, Tale e Quale Show prosegue i suoi casting per l’edizione 2018. Tra i nuovi concorrenti, sono già state confermate nel comparto femminile Antonella Elia, Vladimir Luxuria, Alessandra Druisan (la cantante dei Jalisse) e Roberta Bonanno, ex cantante di Amici. Il fronte maschile schiera i sicuri Massimo Di Cataldo, Raimondo Todaro (il ballerino professionista di Ballando con le Stelle), il modello Mario Ermito (ex concorrente del Grande Fratello) e il comico Giovanni Vernia.

Tale e Quale Show 2018, cast in definizione

Nel cast dell’ottava edizione i concorrenti saranno 12 (e non 10 come nella versione spagnola), quindi ci sarà spazio per altri quattro nomi. Chissà se altri protagonisti di Ora o mai più, il programma musicale estivo condotto da Amadeus e già cult del suo genere, confluiranno nel varietà di Carlo Conti. In attesa di conoscere il parterre completo di partecipanti, sono state annunciate due new entry in giuria: Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello affiancheranno la “regina” Loretta Goggi occupando il posto di Enrico Montesano e Christian De Sica. Ricordiamo che la settima edizione è stata vinta da Marco Carta. Al secondo posto si è classificata Annalisa Minetti, seguita al terzo posto da Filippo Bisciglia.