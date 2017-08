66 CONDIVISI Condividi Tweet

Sapevamo già delle sue straordinarie abilità da papà single dopo la rottura con Ambra Angiolini, ma le nuove dichiarazioni sul rapporto di Franceso Renga con i figli ci fanno scoprire un lato ancora più tenero e dolce del celebre cantante di ‘Angelo’ e ‘Tracce di te’.

Lo straordinario rapporto di Francesco Renga con i figli ora che stanno crescendo

Leonardo e Joanda ( rispettivamente 11 e 13 anni) stanno ormai diventando grandi. Nell’ultimo anno hanno dovuto affrontare la difficile separazione dei loro genitori, che però hanno fatto di tutto per mantenere uno stato di serenità e normalità in famiglia. La bella attrice, infatti, non ha lasciato Brescia per non portare i figli lontano dal padre: il cantante, dal canto suo, tiene in piedi una routine piena d’amore e di attenzioni per non far mancare mai la sua presenza.

Ecco cos’ha rivelato in una recente intervista a Verissimo: “La mia giornata inizia alle 6.45 del mattino, subito preparo la colazione”, riferendosi anche a qui periodi in cui l’ex compagna è impegnata sui set cinematografici e lui si prende cura di Leonardo e Jolanda – Poi sveglio i miei bambini con dolcezza e li accompagno a scuola. Prima di tornare a casa, vado a fare la spesa scegliendo con cura gli ingredienti per il pranzo”.

Il racconto della sua attitudine con Leonardo e Jolanda

Una delle routine di Francesco Renga con i figli, infatti, include la sua abilità ai fornelli: il suo piatto forte è la lasagna. Ma come sta vivendo questo avvio dei bimbi verso la fase, ormai, dell’adolescenza? “I bambini diventano grandi. Spesso mi ritrovo a guardare le foto dei miei figli quando ancora erano piccoli. Ma tutto questo è meraviglioso, vedersi riflesso nei loro occhi. Loro ti osservano sempre, sei il loro esempio. Al figlio non puoi insegnare niente, puoi solo dare il buon esempio”.

Un bellissimo discorso sul rapporto padre-figli, che ne dite?