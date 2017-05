1.2k CONDIVISI Condividi Tweet

Era da qualche giorno che il pubblico non lo vedeva alla conduzione di Uno Mattina su Rai Uno, il conduttore sembrava essere sparito nel nulla all’improvviso e senza una spiegazione, neanche fosse uno dei protagonisti del telefilm The Leftovers: ecco però che viene fuor la verità con la notizia che annuncia Franco di Mare ricoverato in ospedale.

Franco di Mare ricoverato: i motivi

A spiegare al pubblico cos’è successo è stato lo stesso staff del programma (che nel frattempo ha chiesto a Marco Frittella del Tg1 di sostituire il notissimo volto dello show mattutino). Ecco il messaggio pubblicato ai tanti spettatori in apprensione:

“Siete in tanti ad averci chiesto notizie di Franco Di Mare: in questi giorni è a casa bloccato da una semplice ma fastidiosa lombalgia. Saluta calorosamente e sinceramente tutto il pubblico di Uno Mattina e vi ringrazia per i tanti messaggi di affetto e di stima. Vi assicuriamo che tornerà prestissimo!”

Il secondo messaggio di Rai Uno

Successivamente, un nuovo post aggiorna le condizioni di Franco Di Mare ricoverato: pare, infatti, che il presentatore sia in via di guarigione e potrà presto tornare all’affetto del suo pubblico: “Abbiamo sentito Franco Di Mare che ringrazia tutti voi per l’affetto che gli mostrate. È commosso e sorpreso da tanta partecipazione e generosità nei suoi confronti. La buona notizia è che oggi lascia la clinica e rientra a casa. Ancora pochi giorni e sarà di nuovo con voi. Rai1