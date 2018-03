124 CONDIVISI Condividi Tweet

Quando a Unomattina i telespettatori hanno visto Franco Di Mare sostituito da Frittella si sono subito preoccupati. Non è la prima volta che il giornalista salta la conduzione del programma di Rai 1. Così, dalla puntata andata in onda lo scorso 19 marzo, al timone del contenitore mattutino dell’ammiraglia c’è Marco Fritella al fianco di Benedetta Rinaldi. Ma dietro questo piccolo “giallo” non c’è nessuna fuga d’amore con la sua nuova fidanzata o un litigio con i dirigenti o con la sua partner sul piccolo schermo.

Franco Di Mare sostituito da Frittella a Unomattina

A comunicare il cambio in corsa e le ragioni di questa sostituzione è stato l’account Twitter ufficiale di Unomattina con un messaggio: “L’apertura del 19 marzo di Unomattina è senza Franco Di Mare che tornerà tra qualche giorno per una lieve indisposizione. Al suo posto Marco Frittella. PS: e buona Festa del papà”. Di Mare tornerà presto alla guida della trasmissione, anche se i vertici Rai e gli autori non si sono sbottonati più di tanto. L’assenza dello storico conduttore del rotocalco ha creato molta apprensione sui social. In poche ore, sono stati numerosissimi i messaggi di auguri per una pronta guarigione. Come al solito, non è mancato chi ha fantasticato sul conto del giornalista.

Franco Di Mare: Unomattina oggi ha un nuovo volto

Già in passato Di Mare, ricoverato in ospedale, ha dovuto mollare la diretta per qualche giorno. Anche allora si era trattato di un problema fisico, una fastidiosa lombalgia che lo aveva costretto ad allontanarsi dalle telecamere. Preoccupati dalle sue condizioni, gli aficionados di Unomattina hanno comunque promosso a pieni voti Frittella, che ha condotto con professionalità e simpatia. Il ruolo scomodo del “supplente”, che svolge in modo eccellente, non è mai facile. La domanda frequente del pubblico, però, resta: più o meno si sa quando tornerà Franco? Dalla Rai la risposta è la solita: “Una lieve indisposizione lo costringe a casa per qualche giorno. Niente di più”. I fan possono stare tranquilli.