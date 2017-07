72 CONDIVISI Condividi Tweet

Quando è venuto fuori l’articolo-scoop in cui si leggeva che il presentatore di Unomattina Franco di Mare aveva lasciato la moglie per una barista quasi nessuno ci credeva: a pochi giorni di distanza, però, Franco di Mare conferma la relazione e stupisce tutti. C’è un dettaglio sbagliato, tuttavia, che ci tiene a precisare:

Il presentatore Unomattina confessa la sua verità sulla sua nuova storia

“Mai avrei immaginato di dover scrivere di mie questioni private in questo spazio aperto a tutti – scrive l’amatissimo volto della Rai sul suo profilo Facebook – Sono sempre stato portato a stare lontano dal gossip e ho sempre creduto che le questioni personali (e a maggior ragione quelle intime) dovessero restarsene saldamente ancorate nella sfera impenetrabile del privato. Ma poiché, nelle scorse ore, sono circolate molte notizie false sul conto mio e di altre persone che amo, credo di dovere qualche precisazione e qualche chiarimento anche perché me lo impone la mia, seppur risibile, visibilità.”

La voce era partita da Alberto Dandolo, che raccontava di un secondo matrimonio finito a causa di un nuovo, fiammeggiante amore di quasi 40 anni più giovane di lui – che di anni ne ha 61. Nel post in cui Franco di Mare conferma la relazione parla, in effetti, proprio di sua moglie:

“Il mio matrimonio è purtroppo naufragato qualche anno fa. Non sarebbe certo questa la sede per definire di chi siano le responsabilità di un doloroso fallimento, ma diciamo che me ne assumo una quota più che rilevante: detengo ampiamente il pacchetto di maggioranza delle azioni, diciamo così. Dal momento che abbiamo sempre creduto che i fatti nostri fossero e dovessero restare nostri, Alessandra ed io avevamo deciso di comune accordo di separarci in modo morbido, continuando a mantenere una relazione civilissima fatta di grande stima e affetto.”

La verità sul matrimonio finito con la moglie

Una scelta in linea con il suo comportamento riservato che gli spettatori hanno sempre conosciuto: “Alessandra è stata (ed è tuttora) una delle persone più importanti della mia vita. È grazie a lei che la nostra Stella è diventata una giovane donna che farebbe inorgoglire qualunque genitore. Ale c’era quando io (spesso) ero assente; c’era quando Stellina studiava e cresceva, l’ha aiutata a superare le prime difficoltà, a laurearsi a pieni voti e, in definitiva, a diventare lo spettacolare essere umano che è oggi. Alessandra, molto più di me. Per questo, e per molto altro, le sarò grato per sempre.”

Franco di Mare confessa la relazione con una ragazza di 24 anni

A questo punto inizia a parlare della sua nuova fiamma, la bella 24enne che gli ha rapito il cuore: “Dopo anni di separazione di fatto, a me è successo di incontrare un’altra persona. Capita. E per certi aspetti è una benedizione. Vuol dire che la vita va avanti, se si è capaci di rimettersi in gioco. Anche questi dovrebbero essere – in definitiva – fatti miei. Ma dal momento che c’è chi somma faccende molto distanti tra loro traendone conclusioni affrettate, è evidentemente necessario dire che Giulia (che non fa la barista – lavoro peraltro rispettabilissimo) è arrivata nella mia vita cinque anni dopo la mia separazione da Alessandra, quando vivevo da solo, e dunque – com’è evidente – non ha alcuna responsabilità nel fallimento del mio matrimonio. Nessuna.”

Rispetto al notevole ‘age gap’ con la Giulia commenta: “La sua giovane età è certo un altro elemento frizzante, nella calura estiva. Anche questi dovrebbero essere fatti miei in fondo, non credete? Ma tant’è. Diciamo che non ho mai avuto predilezioni anagrafiche di questo tipo, per così dire. E capisco anche che a guardarla da fuori la cosa appaia un tantino cliché. Il fatto è che non avevo messo in conto che, molto banalmente, il cuore conosce ragioni che la ragione non conosce, come diceva Blaise Pascal molto prima di diventare un bigliettino nei cioccolatini. Ora so che è vero. Auguro a tutti (e anche a me) un’estate meno pettegola.”

Ma la storia non finisce qui: come un mago che tira fuori i conigli dal cappello, Dandolo risponde alle spiegazioni di Franco di Mare con un altro, intenso, argomento: “Frank dimentica però di dire un paio di cosine importanti. La prima è che in realtà la fede dal dito se l’ è tolta solo 1 anno fa. La lanciò nelle calde acque campane e giuro’ fedeltà eterna al suo amor. Voi direte: ” già frequentava la giovane responsabile del bar della Rai?”. Macché! L’amore lo giuro’ ad una bella professionista meridionale con cui aveva una importante e seria relazione che è durata ben 4 anni. In realtà l’ingrifato Frank ha lasciato la sua amante, non sua moglie, per la “barista”. Forse il caldo gli ha procurato un momentaneo stato amnesico. 4 anni d’amore meritano quantomeno il rispetto del ricordo. Perche’ anche se clandestino sempre amore è! #amnesie“.