Dopo aver allarmato i telespettatori con un inaspettato annuncio su Facebook, Franco di Mare è tornato a Unomattina, ed il pubblico ha reagito al suo ritorno in un modo che lo ha colpito molto.

Franco di Mare è tornato a Unomattina dopo aver fatto preoccupare i fan

La sorpresa è stata grande, anche perché lunedì 15 maggio l’amatissimo presentatore non era sembrato particolarmente ottimista. Sulla sua pagina ufficiale Facebook, infatti, aveva scritto un post molto allarmante. Ecco le sue parole:

“Amici miei credetemi, sono molto dispiaciuto di non mantenere la promessa fatta. Ma spesso tra il dire e il fare, come si dice… la schiena dà ancora qualche problemino. Spero che tra un paio di giorni, con l’aiuto della clinica, della chimica farmacologica e di Qualcuno lassù, sarò di nuovo al timone di Unomattina. Intanto i miei ringraziamenti infiniti a Marco Frittella per la sontuosa sostituzione.”

Fortunatamente dopo questo ‘paio di giorni’ è successo davvero che Franco di Mare è tornato a Unomattina. Con il suo consueto sorriso rassicurante ha fatto il suo ingresso nello studio Rai e, come prima cosa, ha voluto ringraziare il pubblico per l’affetto che gli ha trasmesso in questi giorni di difficoltà, ma anche il collega Marco Frittella per averlo sostituito.

La reazione del pubblico e la proposta che riguarda Marco Frittella

Inutile dire che gli spettatori hanno fatto letteralmente i salti di gioia per questo improvviso ritorno: sui social si leggono moltissimi commenti entusiasti durante la messa in onda della rassegna stampa di Unomattina del 17 maggio. Eccone uno particolarmente affettuoso: “Che piacere stamattina, è stato come ritrovare una persona di famiglia. Ben tornato anche da mia figlia di 13 anni , ci sono mancate le tue riflessioni che spesso ci fanno fermare a pensare nella concitazione prima della scuola. Grazie per il tuo lavoro.”

E ancora: “Bellissima e gradita sorpresa stamattina !!! Bentornato Franco Di Mare un giornalista e conduttore speciale!!!Tante grazie anche a Marco Frittella per la Sua gradevole performance e professionalità“. C’è anche chi, in questo senso, si augura di vedere una puntata condotta da entrambi. E a te piacerebbe?