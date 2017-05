1.5k CONDIVISI Condividi Tweet

Con i modi gentili e pacati che lo contraddistinguono, Franco Di Mare è uno dei giornalisti e conduttori più amati del piccolo schermo. I telespettatori di Uno Mattina hanno tirato un sospiro di sollievo dopo l’assenza improvvisa dal contenitore mattutino di Rai 1: in questi giorni è a casa bloccato da una semplice ma fastidiosa lombalgia. Al momento è stato sostituito dal collega del Tg1 Marco Frittella, che affianca Francesca Fialdini.

Caso chiuso, se fosse mai stato aperto. Ma chi è Franco Di Mare? Entrato in Rai nel 1991, da reporter ha seguito i tragici conflitti che hanno colpito i Balcani, il Kosovo, la Somalia, Etiopia ed Eritrea, il Ruanda, l’Afghanistan, il Medio Oriente e l’America Latina. Il successo televisivo è arrivato soprattutto con Sabato & domenica, programma d’informazione e attualità leader di ascolti nella fascia mattutina del daytime.

Franco Di Mare, il momento che ha cambiato la sua vita

È stato proprio durante uno dei suoi viaggi che la sua vita è cambiata per sempre. Era inviato a Sarajevo quando una bomba si è abbattuta su un orfanotrofio assediato dai serbi. Stava realizzando un servizio per il tg. Fu in quel momento che incrociò il suo sguardo con quello di una bambina. Soltanto tra le sue braccia la piccola smetteva di piangere. Fu così che decise di prenderla in affido e poi in adozione. Stella ora ha 25 anni ed è laureata in economia. Una vicenda raccontata nel libro “Non chiedere perché”, romanzo dal quale Giuseppe Fiorello e il regista Enzo Monteleone hanno tratto la fiction di successo L’angelo di Sarajevo.

“Stella mi ha salvato”, ha raccontato spesso Di Mare. “Mi ha salvato il nostro amore che è riuscito, incredibilmente, ad aprire ogni porta e superare ogni difficoltà”. Ha scelto di rivivere quella storia in un libro perché un romanzo “era l’unico modo di mantenere vivi certi ricordi”. Ad accompagnarlo nell’odissea burocratica dell’affidamento e dell’adozione, c’è sempre stata la moglie Alessandra, “la donna della mia vita” conosciuta dopo aver accolto Stella.

Reporter di guerra, conduttore e… scrittore

Nel 2015 Di Mare ha pubblicato il suo quinto romanzo, “Il caffè dei miracoli” (edito da Rizzoli), una divertente commedia umana ambientata a Bauci, paesino della Costiera Amalfitana dove i cittadini imparano ad accettare il nuovo e il diverso dopo le prime difficoltà. Franco è fatto così, tocca il nostro cuore da vicino, strappandoci sorrisi e lacrime. Lo aspettiamo a Uno Mattina, ancora in splendida forma.