1 CONDIVISI Condividi Tweet

Una storia degna di una love-comedy alla Love Actually: l’amatissimo presentatore Franco di Mare lascia la moglie per una barista conosciuta negli studi Rai. Possibile?

L’affair avvenuto tra gli studi della Rai tra il noto presentatore di Unomattina ed una ragazza conosciuta sul lavoro

Dopo aver allarmato tutti pochi mesi fa con la notizia di Franco di Mare ricoverato, il conduttore di Unomattina ha deliziato i suoi fan con il suo grande ritorno, dimostrando – anche grazie al caloroso ringraziamento a Marco Frittella, suo sostituto nel momento di difficoltà – che bella atmosfera si respira negli studi di Saxa Rubra, la sede romana dell’emittente nazionale.

E proprio il luogo di lavoro, come accade spesso, sarebbe diventato un’alcova d’amore: è Alberto Dandolo a raccontare che Franco di Mare lascia la moglie per una barista di 24 anni conosciuta in Rai:

“Anvedi te! – scrive la voce di Dagospia sul suo profilo ufficiale Facebook – A Uno Mattina ci danno dentro come se non vi fosse un domani! Il super cattolico Francuzzo Di Mare (62 anni) ha infatti lasciato la moglie e se ne e’ andato a convivere con Giulia (24 anni, in foto), bombastica barista di Saxa Rubra,”

Franco di Mare lascia la mogle per una barista Rai: fine del secondo matrimonio?

Una semplice voce che, però, sta facendo il giro del web: sarà che il presentatore è sempre stato molto discreto sulla sua vita personale – di cui è venuto fuori solo il commovente episodio dell’ incontro con la figlia in orfanotrofio, Stella, adottata durante una trasferta in cui era inviato a Sarajevo in Bosnia. Prima della sua attuale moglie, Alessandra – con cui si dice che abbia ormai chiuso per andare a vivere dalla giovane nuova amante, era sposato con Antonia. Sarà davvero il suo secondo matrimonio naufragato?

Aspettiamo smentite o conferme da parte del conduttore partenopeo.