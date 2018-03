66 CONDIVISI Condividi Tweet

Franco Terlizzi e la criminalità organizzata, un legame che dovrebbe essere il vero problema dell’Isola dei Famosi, non certo il tristemente noto canna-gate. Il concorrente della trasmissione, vincitore del reality web Saranno Isolani, è stato oggetto di un’indagine di Selvaggia Lucarelli sulle pagine di Rolling Stone Italia. Il quadro che ne esce non è affatto lusinghiero. Originario di Bitonto ma milanese d’adozione, 55 anni e sposato da più di 25, ex pugile professionista, Terlizzi lavora come personal trainer dei vip. È meglio noto come “Francone dell’Hollywood”. Terlizzi, infatti, è stato il responsabile della sicurezza della nota discoteca di Corso Como per conto di Francesco Piccolo, ritenuto braccio destro della cosca calabrese dei Flachi.

Franco Terlizzi e la criminalità organizzata

Nella scheda di presentazione sul sito ufficiale dell’Isola, Franco viene descritto come “una persona ruvida e verace che non teme nessuno, pronta a indossare i panni del leader trainante del gruppo”. Le parole di Terlizzi sui gay avevano già alimentato qualche sospetto in merito alle sue posizioni. “Quando ho detto a Franco che ero gay, lui ha detto: ‘Che schifo’”, ha rivelato Craig Warwick, sollevando l’omofobia-gate dopo il canna-gate. Fosse soltanto per questo. Lucarelli ha rivelato che Terlizzi, pur incensurato, ha frequentazioni abbastanza imbarazzanti. Francone sarebbe in contatto con personaggi importanti della ‘ndrangheta e dell’estrema destra. Dal boss Paolo Martino (il referente economico della cosca De Stefano al Nord) a Pasquale “Lino” Guaglianone, noto terrorista neofascista, finanziatore di Cuore nero ed ex tesoriere dei Nar.

Franco Terlizzi, l’Isola dei Famosi lo “assolve”

Inoltre, il fratello di Franco, Pasquale, è vicino a Savino Parisi, capo dell’omonimo clan del quartiere Japigia a Bari, e ha precedenti per i reati di associazione a delinquere, rapina ed estorsione. Terlizzi ha un forte legame con Guaglianone e, scrive Lucarelli, “è stato il suo tramite in vari incontri con malavitosi nonché suo autista e uomo di fiducia”. La direttrice di Rolling Stone ha sentito gli autori dell’Isola in merito: Terlizzi è stato scelto da Magnolia, la produzione che ha fatto il casting. Ma qualcuno meno ambiguo da portare in Honduras proprio non c’era?