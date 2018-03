0 CONDIVISI Condividi Tweet

Tantissime persone sono arrivate alla Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo, a Roma, per i funerali di Fabrizio Frizzi. La tragica scomparsa del conduttore ha profondamente commosso il pubblico che ne apprezzava il garbo, l’educazione, la professionalità. Sul feretro sono stati posti dei fiori gialli sopra la foto del presentatore. Nei primi banchi, oltre ai parenti e i vertici della tv pubblica, tanti colleghi come Milly Carlucci, Antonella Clerici, Massimo Ranieri, Carlo Conti, Flavio Insinna e Paolo Bonolis.

I funerali di Fabrizio Frizzi: folla per l’ultimo saluto

“In Rai mi hanno confidato che negli ultimi mesi lo chiamavano il combattente con il sorriso”, ha detto don Insero nel corso dell’omelia. “Il sorriso era la sua forza. La cifra dell’esistenza di Fabrizio è stata la generosità, la sua capacità di provare compassione. L’amore che sta ricevendo dimostra che sta raccogliendo quello che ha seminato”.

A Milly Carlucci è stata affidata la prima lettura durante la cerimonia funebre, trasmessa in diretta da Rai 1. La conduttrice ha letto un passo del Vangelo ma non è riuscita a trattenere le lacrime, dovendo rallentare la lettura con la voce rotta dal pianto. Al termine del rito, Carlo Conti e Antonella Clerici hanno letto la preghiera degli artisti per l’amico Fabrizio. Conti, che tornerà all’Eredità per onorare la memoria del suo “fratellone”, è apparso molto provato.

Fabrizio Frizzi: ai funerali le letture di Conti, Clerici e Insinna

“Ti preghiamo per noi, per tutti gli artisti, per il mondo distratto – ha detto – fa’ che possiamo aiutare tutti gli uomini a scoprire qualcosa di te, attraverso la nostra arte. La nostra vita sia un canto di lode alla tua bellezza e le nostre opere i raggi luminosi che illuminano le strade degli uomini, come ha fatto Fabrizio”. Flavio Insinna, ricordando l’ultima volta che ha visto Frizzi ad un evento benefico, ha dedicato all’amico e collega la bellissima poesia di Jorge Luis Borges, Amicizia. Prima di scoppiare in lacrime.

Non posso darti soluzioni per tutti i problemi della vita,

Non ho risposte per i tuoi dubbi o timori,

però posso ascoltarli e dividerli con te.

Non posso cambiare né il tuo passato né il tuo futuro,

però quando serve starò vicino a te.

Non posso evitarti di precipitare, solamente posso offrirti la mia mano perché ti sostenga e non cada.

La tua allegria, il tuo successo e il tuo trionfo non sono i miei,

però gioisco sinceramente quando ti vedo felice.

Non giudico le decisioni che prendi nella vita,

mi limito ad appoggiarti, a stimolarti e aiutarti se me lo chiedi.

Non posso tracciare limiti dentro i quali devi muoverti,

però posso offrirti lo spazio necessario per crescere.

Non posso evitare la tua sofferenza, quando qualche pena ti tocca il cuore,

però posso piangere con te e raccogliere i pezzi per rimetterlo a nuovo.

Non posso dirti né cosa sei né cosa devi essere,

solamente posso volerti come sei ed essere tuo amico.

In questo giorno pensavo a qualcuno che mi fosse amico,

in quel momento sei apparso tu…

Non sei né sopra né sotto né in mezzo, non sei né in testa né alla fine della lista.

Non sei né il numero uno né il numero finale e tanto meno ho la pretesa

di essere io il primo, il secondo o il terzo della tua lista.

Basta che tu mi voglia come amico.

Poi ho capito che siamo veramente amici.

Ho fatto quello che farebbe qualsiasi amico:

ho pregato e ho ringraziato Dio per te.

Grazie per essermi amico.