39 CONDIVISI Condividi Tweet

In attesa dei funerali di Fabrizio Frizzi (annunciati ufficialmente tramite una comunicato stampa) la Rai ha voluto omaggiare il suo beniamino con una camera ardente presso la sede d Viale Mazzini: un momento molto toccante che anticipa il saluto ufficiale.

Quando si terranno i funerali di Fabrizio Frizzi a Roma?

Un dolore che ha coinvolto tutti, amici, parenti, colleghi, conoscenti, simpatizzanti e spetttori: lo dimostra il via vai di persone che, a partire dalle 10 di mattina del 27 marzo, ha affollato la sede dell’emittente nazionale: “Era una persona semplice e lo è sempre stato. Ci mancherà la sua semplicità – racconta uno dei primi spettatori accorsi per salutare il presentatore, un saluto sentito a cui se ne accodano altri – Sorridiamo anche oggi, perché Fabrizio sorrideva sempre e portava così l’allegria nelle nostre case“.

La data annunciata per i funerali di Fabrizio Frizzi è quella del 28 marzo, precisamente alle ore 12 presso la chiesa degli Artisti in Piazza Del Popolo. Si prevede una notevole affluenza a giudicare già da questa prima folla accorsa per l’omaggio in Rai.

Particolarmente toccante la testimonianza riportata da La Repubblica del 48enne Vincenzo Pellegrini, fermo davanti ai cancelli di Viale Mazzini dalle 6 del mattino con in mano una foto datata che ritraeva lui da bambino e il sorridente conduttore agli inizi della sua carriera: “Era il 1983 e Fabrizio era all’inizio della sua carriera. In questa occasione stava premiando noi ragazzini al termine di una manifestazione sportiva svoltasi al San Giuseppe Calasanzio, la stessa scuola che lui aveva frequentato“.

“Sono cresciuto a pane e Frizzi, tra Il barattolo e Tandem, e non l’ho mai considerato un personaggio famoso, era uno di noi – ha continuato a raccontare – Oggi qui ci sono tutte queste persone perché lui era esattamente come loro e il testamento che ci ha lasciato è la sua semplicità, la sua spontaneità. In seguito l’ho incrociato più volte, ho partecipato ad alcune sue trasmissioni anche come pubblico e, avendo seguito tutta la sua carriera, posso dire che era rimasto quella che già era nella foto che conservo gelosamente. Una persona semplice e sorridente. Ho iniziato a seguirlo che ero bambino e ho finito oggi che sono un uomo“.

Il saluto di Haber: “Una persona di una grande umanità

Presenti anche numerosi colleghi di rete e celebrità, tra cui Fiorello, Flavio Insinna, Cristina Parodi, Bruno Vespa, Riccardo Rossi, Giulio Scarpati e Alessandro Haber che si accoda al cordoglio generale così: “Fabrizio era una persona ambiziosa, ma umanamente ambiziosa, che è una cosa molto rara. L’ambizione porta al potere, a gestirla male. Lui invece aveva una grande leggerezza, una grande umanità. È un vero peccato che se ne sia andato così presto. Mi piaceva tanto. Lo guardavo e non era mai disturbante, mai sgomitante. Era una persona molto intelligente che è riuscita a fare quello che ha fatto perché era speciale“.