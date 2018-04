1.5k CONDIVISI Condividi Tweet

I funerali di Marco Garofalo si sono svolti a Roma presso la Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo. Per l’ultimo saluto al ballerino e coreografo di numerosi programmi tv, morto il 19 aprile all’età di 62 anni, sono intervenuti tanti volti noti del mondo dello spettacolo che con Garofalo hanno condiviso momenti di vita privata e professionale. I più scossi sono apparsi Amadeus e sua moglie Giovanna Civitillo, così come Enzo Paolo Turchi (con cui Garofalo ha mosso i primi passi) e Carmen Russo.

I funerali di Marco Garofalo

Erano presenti anche Paolo Bonolis con la moglie Sonia Bruganelli, che nelle ore successive alla scomparsa dell’ex prof di Amici aveva postato un post al veleno (sull’ipocrisia del dolore) che ha suscitato polemiche su Twitter. Alle esequie c’erano pure Nadia Rinaldi, Kledi Kadiu, Matilde Brandi, la coreografa e giudice di Ballando con le Stelle Carolyn Smith e Silvio Testi, il marito di Lorella Cuccarini.

Anche Maria De Filippi ha voluto ricordare Marco Garofalo, dedicandogli un video tributo nel corso dell’ultima puntata serale di Amici. Il coreografo era stato professore della trasmissione per due stagioni e lo scorso febbraio, aveva fatto rientro al talent per uno stage con i ballerini.

Marco Garofalo: morte di un signore della danza in tv

Bonolis era particolarmente legato a Marco Garofalo. Il ballerino aveva curato per anni le coreografie del corpo di ballo dei suoi programmi, dai tempi di Belli freschi e Tira & Molla fino a Ciao Darwin. “A me non mi interessa che facciate i passi giusti, a me interessa che ci mettiate dentro qualcosa: espressione, grinta, intenzione”, amava ripetere il coreografo. Dalla sua pagina Instagram, nelle settimane precedenti la sua scomparsa, arrivata dopo aver combattuto una lunga lotta contro il cancro, Garofalo si era lasciato andare ad una serie di post di sfogo come questo.