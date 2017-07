0 CONDIVISI Condividi Tweet

Fuoco sul Vesuvio: Salvatore Esposito di Gomorra manda un messaggio a Napoli e allo Stato.

Il video messaggio dell’attore di Gomorra dopo gli incendi sul Vesuvio

“La mia terra sta bruciando, ma lo Stato dove sta?” – se questa domanda l’avesse posta Genny Savastano, il suo pericoloso personaggio di finzione appartenente al clan camorristico portato sul piccolo schermo da Stefano Sollima, di sicuro avrebbe fatto molta più paura ai destinatari del suo messaggio; tuttavia, è l’attore Salvatore che – come tutti i partenopei e gli abitanti delle terre del nobile Vulcano, si è sentito indignato dai roghi appiccati negli ultimi giorni. E ha voluto far sentire la sua voce in questo momento così difficile…

Ettari su ettari di parco nazionale rasi al suolo, inneschi localizzati in punti molto distanti tra loro – il che conferma gli incendi siano stati dolosi – e colonne di fumo nero che asfissiano i cittadini, oscurando l’immagine da cartolina della capitale campana. Una situazione che sta facendo soffrire moltissime persone:

“Quello che sta accadendo sul Vesuvio è vergognoso. Dov’è lo Stato quando serve? Gente che sta morendo soffocata, ma vogliamo ribellarci? Quando abbiamo bisogno di loro dove stanno? A tutti i miei colleghi artisti e a chi ha un minimo di visibilità, dico ‘urlate questo schifo, fate in modo che la nostra terra non venga più deturpata’.”

Fuoco sul Vesuvio: Salvatore Esposito lancia un vero e proprio appello accorato, infuriato e rabbioso contro le Istituzioni. Gli fa eco la presentatrice Barbara d’Urso, che evidenzia, invece, il lato buono di questo momento di emergenza: i servizi di soccorso, che tra mille difficoltà stanno operando senza sosta per domare le fiamme e proteggere gli edifici adiacenti alla zona rossa. Ecco cosa scrive sul suo profilo Instagram:

Fuoco sul Vesuvio: Salvatore Esposito e Barbara d’Urso denunciano la tragedia

“La mia amata Napoli. Sembra un’eruzione e invece il Vesuvio è in fiamme. Orrore e devastazione. Incendi in continuazione anche in Sicilia. Lo dico prima da italiana e poi da napoletana: è una vergogna!! Napoli, la Sicilia e l’Italia intera non meritano questo!! Grazie ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile e a tutti i volontari che stanno lavorando senza sosta…”