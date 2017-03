1 CONDIVISI Condividi Tweet

Il fuorionda di Alberico Lemme a Domenica Live è stato uno dei peggiori momenti di televisione degli ultimi anni. Nel corso della puntata del 5 marzo del contenitore pomeridiano di Canale 5, Barbara D’Urso ha avuto la geniale idea di mandare in onda uno spiacevole commento del farmacista dei vip rivolto a Mery Segneri, ex concorrente del Grande Fratello che ha perso 65 chili con la dieta tradizionale.

Lemme ha accusato la donna di essersi affidata alle mani sbagliate e di essersi rifatta tutta. Ma non solo. Durante la pubblicità, dunque non ripreso dalle telecamere, il farmacista si è rivolto a Mery dicendole: “Nonostante tu prima fossi cicciona, sei pisellabile”. “Io ti tiro una scarpata!”, gli ha risposto la Segneri. “Non ti permettere mai più di usare questi termini volgari”. Anche Nadia Rinaldi non ha usato parole dolci: “Sei di una volgarità disumana. Malato mentale”.

Il fuorionda di Alberico Lemme: la reazione in studio

Dopo aver mandato in onda questo filmato, gli ospiti si sono scagliati contro il farmacista. La D’Urso ha posto il suo sigillo commentando: “Lemme, io non so come tu venga ancora qui in trasmissione visto che tutti ti massacrano. Ma voglio dirti una cosa. Se vuoi venire ancora qui, non devi mai più dire che guarisci dalle malattie. Mai più”. Al circo si è unito anche Alessandro Cecchi Paone, che ha chiosato così: “Io voglio solo dire una cosa. Chi mette la sua salute in mano a lui è un imbecille. Sei un imbecille se pensi che quella di Lemme sia una dieta”.