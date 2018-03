44 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo il clamoroso caso di Flavio Insinna ad Affari tuoi ormai la TV italiana ha cominciato a registrare, diffondere e aizzare dibattiti su qualunque episodio di ‘turpiloquio’ che avviene dietro le quinte di uno show: su questo filone si colloca anche il fuorionda di Costantino della Gherardesca a The Voice, dove sono volanti insulti pesanti, parolacce e sfottò rivolti ai quattro giudici…

Non tutto, però, è come sembra.

Il video del fuorionda di Costantino Della Gherardesca: “Al Bano è un “rincogl*onito”

Francesco Renga è messo malissimo, J-Ax fa battute alla Ezio Greggio, Cristina Scabbia nessuno la conosce e Al Bano è un rinco*lionito”: queste le parole che il bizzarro presentatore di Pechino Express si è lasciato scappare mentre assisteva, da dietro al palco, alla prima puntata del talent show.

A rivelare il ‘misfatto’ è l’ex leader degli Articolo 31, che durante la messa in onda, con l’aiuto di un tablet, mostra agli spettatori da casa questo offensivo fuorionda di Costantino della Gherardesca. Che però, è un fake montato ad arte…!

Qualche spettatore più ‘attento’ avrà notato che in questo strano momento di meta-televisione il presentatore di The Voice ha voluto ‘citare’ un altro degli episodi legati ai fuorionda: quello della Panicucci.

Il riferimento al caso televisivo della Panicucci

Ricordate la conversazione incriminata, registrata quando la conduttrice era ancora in camerino, riguardo il blocco di Vecchi? Il giornalista è stato accusato di aver sforato in scaletta sottraendo minuti preziosi al resto della trasmissione. “A me non me ne frega un caz*o, deve chiudere. Guarda che è veramente un figlio di buona donna questo qua”, ha detto in quell’occasione la presentatrice, visibilmente innervosita.

Per poi scusarsi così: “Ti dispiace adesso, quindi? Quando a settembre sarai a casa tua poi ti dispiacerà un po’ di più, vedrai. Testa di caz*o. Io i miei minuti li voglio recuperare, non mi rompessero il caz*o”.

Anche voi avete colto questo riferimento?