L’aggressivo fuorionda di Flavio Insinna ad Affari tuoi ha sconvolto tutti i fan dell’attore e presentatore: abituati ad associarlo con ruoli divertenti e leggeri (come ad esempio il suo personaggio di Don Matteo e quello della divertente commedia di Fausto Brizzi ‘Ex’), nessuno si aspettava la serie di offese e parolacce venute fuori durante le pause dalle riprese.

Le parole offensive e la rabbia durante il fuorionda di Flavio Insinna

A mandare in onda questi momenti rubati è stata Striscia La Notizia che, nell’ambito dei suoi servizi satirici e alla ricerca dei lati ‘stracult’ della TV Italiana, ha pescato queste clip audio in cui si sente chiaramente la voce del presentatore sbraitare contro una concorrente.

E pensare che da pochissimo avevamo ascoltato le bellissime parole di pace e tolleranza quando Flavio Insinna è stato ospite a Carta Bianca, il talk show culturale condotto da Bianca Berlinguer… Possibile che dietro il sorriso e la cordialità si nascondano toni così offensivi?

Ecco il video del fuorionda di Flavio Insinna, giudicate voi:

Un Insinna inedito e una serie di affermazione che lascia il pubblico basito, e non solo per la violenza del turpiloquio

Una delle cose che ha lasciato maggiormente interdetti i telespettatori è stata la sua rabbia con i colleghi, quasi come fossero colpevoli di non aver falsato in gioco facendo uscire nomi diversi dalle buste, magari di concorrenti più ‘interessanti’: “Con questa rottura di caz**, la regola…ma pendiamo 5 stron** fatti bene! Cambiano la Costituzione, hanno truccato le votazioni per fare la Repubblica e noi non possiamo mettere nella busta 5 simpatici? Abbiamo preso 5 simpatici iellati. Una nana che parla con le mani davanti alla bocca se no sta muta. Quando li ho visti, 6 di questi li avrei presi a zampate nel cu**. Perché c’è un Dio, vinci 20 centesimi perché sei moscio.”