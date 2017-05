65 CONDIVISI Condividi Tweet

Continua l’anno dei remake e dei reboot anche sul piccolo schermo: dopo le puntate evento di Furore con Alessandro Greco, Gigi e Ross, si comincia a parlare anche del ritorno di Sarabanda di Enrico Papi.

Il ritorno di Sarabanda con Enrico Papi: ecco quando

Sarà l’effetto nostalgia che continua ad imperversare tra il pubblico (e gli autori televisivi), o forse il rinnovato successo del presentatore dello storico programma musicale, che grazie ai social e ad una buona dose di autoironia – nonché alle sue esilaranti imitazioni al Tale e Quale Show – negli ultimi tempi è diventato un vero e proprio idolo delle folle, anche per le nuove generazioni, che lo hanno apprezzato molto nel suo primo inaspettato singolo musicale:

La canzone è sulla falsariga dei successi di Rovazzi, pezzi parodici in cui il testo è umoristico, ironico e mira proprio a decostruire le vere canzoni rap o dance.

Forte di questa scia di consensi e seguito, probabilmente Enrico Papi ha cominciato a pensare seriamente al ritorno di Sarabanda in TV, una scelta su cui si vocifera ormai già da un po’ e che adesso è riportata da BubinoBlog, la quale redazione ha comunicato che dovrebbero andare in onda tre prime serate a giugno.

Una nuova scommessa che punta sull’effetto nostalgia: ma com’è andato l’esperimento di Furore?

Riuscirà lo storico show a fare di meglio di Furore? Il “remake” del programma in Rai non ha raggiunto i risultati sperati: tra le varie recensioni dei media, c’è stata quella de La Stampa che ha decretato: “Il programma era fin dal titolo un antesignano del furore rissoso che sarebbe venuto dopo. La buttava sul ridere ma proponeva uno stile. Adesso sembra che non si divertano nemmeno i partecipanti ma che si limitino a recitare la loro parte in commedia“. Gli ascolti, d’altra parte, non sono stati sorprendenti, anzi, pare che con il passare delle quattro puntate siano progressivamente calati.