Uno sfogo davvero disperato quello che l’ex DJ Francesco, autore della celebre hit “La canzone del capitano”, ha pubblicto sui social network in seguito al furto con aggressione a Roby Facchinetti, il suo adorato papà.

Francesco Facchinetti furioso sul web: “Sto andando a comprarmi un arsenale”

Sembra, infatti, che l’ex star dei Pooh abbia subito una brutta irruzione nella sua abitazione domestica durante gli scorsi giorni. A quel punto Facchinetti Jr, 36 anni e tre figli, ha deciso di riversare tutta la sua rabbia e furia sul suo profilo Facebook, e ha annunciato al pubblico che se si ripete un episodio del genere lui non si farà trovare impreparato.

Naturalmente questa reazione al furto con aggressione a Roby Facchinetti da parte del figlio è stata sostenuta da molti dei suoi fan; altri però ci hanno visto una violenza ed una tendenza alla “giustizia privata” un po’ troppo estrema. Ecco le sue parole:

“Basta mi SONO ROTTO I CO*LIONI. Ieri mattina alle 11 e 30, RIPETO DI MATTINA, è entrato un MOSTRO, una BESTIA in casa di mio papà. Lì vivono anche i miei fratelli, il marito di mia sorella Giulia e il mio piccolo nipote Lorenzo. Questo animale di 2 metri ha cercato prima di rubare e poi, una volta scoperto da Yuri, lo ha tramortito per poi scappare via. Ma vi rendete conto: LA DOMENICA MATTINA ALLE 11 e 30

Tutto questo è follia! Ma dove ca*zo siamo finiti?!?

Peggioriamo ogni giorno di più, bisogna reagire e se non lo facciamo noi, non lo farà nessuno per noi.

Sto andando a comprarmi un arsenale, se qualcuno entra in casa mia con i miei figli non esce vivo!

SE LO STATO NON MI DIFENDE LO FARÒ DA SOLO

Mi prendo tutte le responsabilità di quello che ho detto“.