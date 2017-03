169 CONDIVISI Condividi Tweet

Puntata movimentata quella di Striscia la Notizia in onda lunedì 20 marzo. Il motivo? Un attapiramento che farà molto discutere: per sfuggire alla consegna dell’irriverente premio, Gabriel Garko investe Valerio Staffelli. Una fuga in bello stile, nella quale il divo ha finito per urtare l’inviato del tg satirico, schiacciandogli un piede con l’auto. L’episodio è accaduto in un bar di Zagarolo, provincia sud est di Roma, dove vive l’attore.

Staffelli aveva raggiunto Garko (protagonista da venerdì 31 marzo di L’onore e il rispetto 5 – Ultimo capitolo) per conferirgli il celebre Tapiro d’oro di Striscia. Gabriel è stato ritenuto attapirato per le recenti dichiarazioni di Eva Grimaldi, concorrente all’Isola dei Famosi e sua fidanzata per quattro anni. Secondo quanto rivelato al settimanale Chi dall’attuale compagna dell’attrice, Imma Battaglia, la sua nuova fiamma sarebbe “più maschio” di Garko.

L’inviato di Antonio Ricci ha così iniziato la sua caccia all’uomo alla ricerca di Gabriel, neanche fosse il vero Tonio Fortebracci. Raggiunto nella provincia romana, Garko si è dato alla fuga allontanandosi in auto. Inseguito da Staffelli a bordo di uno scooter, l’attore avrebbe cercato in tutti i modi di sfuggire alla consegna, fino al punto di schiacciargli un piede con la macchina. Le immagini dell’accaduto chiariranno la dinamica dei fatti.