Dopo i predecessori (Pupo e Pino Insegno) arriva il momento di un’altra decisiva sostituizione alla conduzione di Reazione A Catena: siete pronti ad assistere all’entrata in campodi Gabriele Corsi al posto di Amadeus? È suo il nome definitivo dopo l’uscita dello storico presentatore dalle scene.

Dopo l’annuncio di Amadeus fuori dai giochi, c’era Marco Liorni in pole position nella lista di candidati. Invece cambiano le carte in tavola: Liorni viene nominato insieme a Mara Venier come possibile volto di Domenica In, lascia La Vita In Diretta (che passerebbe a Tiberio Timperi) e non viene più preso in considerazione per il celebre quiz del preserale Rai.

A spuntarla è il volto del Trio Medusa, che in questi ultime stagioni televisive è riuscito particolarmente ad emergere e a conquistarsi la sua fetta di presenza sul piccolo schermo: tra i suoi programmi precedenti troviamo Take Me Out, Primo Appuntamento e Boss In Incognito. L’avrete anche sicuramente visto nel cast di Carta Bianca, e in molti altri appuntamenti che vedono coinvolti anche i suoi due compagni di squadra (e di trio).

L’annuncio a mezzo social viene da Corsi in persona: una nuova sfida all’orizzonte

L’annuncio e la conferma di Gabriele Corsi al posto di Amadeus viene data dallo stesso conduttore, che sul suo profilo Instagram pubblica una foto sorridente con lo sfondo del celebre cavallo di Viale Mazzini, sede della Rai, con la didascalia: “Già”.

Di sicuro sbarcare a Rai Uno in pre-serata, al timone di un quiz così popolare come quello di Reazione a Catena, è un traguardo importante e un’avventura stimolante per il romano: “Complimenti per il tuo “arrivo” su Rai 1!”, commentano gli amici e sostenitori sui social.

