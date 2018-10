0 CONDIVISI Condividi Tweet

Su di lui si vocifera che potrebbe sostituire Flavio Insinna ad Affari Tuoi, ma vi siete mai chiesti com’è Gabriele Corsi come papà, oltre che come personaggio TV, attore e presentatore? Come tutti i protagonisti di quest’era, quando si è trovato a riflettere su sé stesso, si è dovuto innanzitutto fermare a ragionare sul suo rapporto con la tecnologia e… il suo smartphone, che pare rubi troppo tempo alla sua quotidianità! «Ho scoperto che gliene dedico davvero troppo. Mi sono sorpreso», ha infatti confessato il volto e il responsabile del successo di Reazione a Catena dopo Amadeus.

Gabriele Corsi come papà e “uomo sempre connesso”: ecco quanti messaggi riceve alla settimana

«In una settimana ricevo qualcosa come 897 messaggi. Sono legati soprattutto ai gruppi di lavoro – ha raccontato il presentatore – Non li ho contati io. Sono laureato in statistica e faccio attenzione ai numeri: ho attivato il contatore dei tempi di utilizzo dello smartphone, dai messaggi alle telefonate fino ai social network».

Cosa significa per lui questo risultato? «Ho impostato anche il tempo limite. Credo sia importante riflettere sulla necessità reale dello smartphone: tutti diciamo di usarlo per lavoro, ma non è proprio così. Alla fine una volta che ci siamo, lo usiamo anche per giocare. Ma non è possibile starci 20 ore a settimana». E qui in effetti scatta la preoccupazione di Gabriele Corsi come papà:

Che cosa significa stare troppo connessi al proprio smartphone dal punto di vista della socialità e del nostro rapporto con gli altri

«È troppo, sì: 20 ore dedicate al cazzeggio, senza avere però un amico vicino». Un aspetto molto importante quando si pensa ai figli, al tempo trascorso con loro e al tempo che LORO trascorrono attaccati al loro cellulare.

Per forza di cose si rischia di non essere poi davvero connessi con il mondo esterno: Io non do’ troppe attenzioni agli altri quando sono online».