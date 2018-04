1 CONDIVISI Condividi Tweet

Gabriele Corsi conduce Reazione a Catena 2018: è questa l’indiscrezione raccolta da TvBlog. Secondo il sito web, il presentatore sarebbe il prescelto da Rai 1 per la nuova edizione del quiz estivo. Corsi avrebbe superato nelle preferenze di viale Mazzini Tiberio Timperi (attualmente impegnato con Unomattina in famiglia) e Simone Annicchiarico, figlio di Walter Chiari ed ex volto di Italia’s Got Talent. È tramontato rapidamente, invece, il nome di Marco Liorni, accostato nelle ultime ore alla conduzione di L’Eredità al posto di Carlo Conti.

Reazione a Catena 2018 dovrebbe cominciare tra la fine di maggio e l’inizio di giugno. Il game show coprirà tutta l’estate: l’ultima puntata è già stata fissata per il 23 settembre. Sarà una stagione difficile per il programma. Oltre al cambio di conduttore (Amadeus lascia perché da venerdì 18 maggio a venerdì 29 giugno sarà impegnato nel prime time di Rai 1 con il suo nuovo talent show musicale, La seconda volta), il quiz avrà sui canali Mediaset un competitor durissimo come quello dei Mondiali di calcio.

Rai 1 avrebbe quindi scelto Gabriele Corsi per sperimentare con un volto nuovo e sempre più amato dal pubblico televisivo. Il conduttore, infatti, è sempre più lanciato nella tv generalista. Dopo aver partecipato a Carta bianca il martedì sera su Rai 3, ha ottenuto grande successo con il dating show Take Me Out – Esci con me su Real Time. Sempre su Real Time è attualmente conduttore di Primo appuntamento e lo scorso 2 aprile ha concluso su Rai 2 l’esordio alla guida di Boss in incognito. Ironico e beffardo, Corsi è tifosissimo della Lazio e non ha mai abbandonato il suo primo amore: la radio. Con il Trio Medusa continua a condurre ogni giorno su Radio Deejay il magazine Chiamate Roma Triuno Triuno.