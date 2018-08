1 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo il difficile cambio di guardia con Amadeus, il presentatore garbato che ha conquistato il pubblico italiano è pronto a salpare per un nuovo progetto: ecco cosa farà Gabriele Corsi dopo Reazione a Catena (e, soprattutto, con chi lo farà!).

Dove rivedremo Gabriele Corsi dopo Reazione a Catena? L’ex volto del Trio Medusa è pronto per un’altra avventura televisiva

Siamo sempre in territorio Rai, precisamente Rai Due: inizierà il 15 settembre “Quelli che il sabato”, show in diretta dedicato interamente alle Serie B di calcio. Al comando dello “spinoff” del celebre “Quelli che il calcio” ci sarà, come anticipato, il volto del Trio Medusa e al suo fianco una delle presentatrici più acclamate delle ultime stagioni del piccolo schermo: Andrea Delogu.

A fornire qualche dettaglio in più sul prossimo impegno TV di Gabriele Corsi dopo Reazione a Catena è proprio lei: “Con Gabriele ci scambiamo continuamente idee, in gran parte folli e irrealizzabili ma qualcosa di buono verrà fuori. Ed è incredibile quanti personaggi famosi si sono già proposti per fare gli inviati sui campi, non credevo che ci fosse tanta affezione al paese di origine”.

La Delogu racconta il bellissimo rapporto che ha con Corsi

Come affronteranno questo nuovo incarico? Di sicuro l’affiatamento c’è: “Inizialmente andremo ad istinto, poi vedremo come dividerci il palco. Quando hai la fortuna di lavorare con persone che stimi hai un grosso problema in meno“, racconta la conduttrice. Sposata con Francesco Montanari, la Delogu ha sempre avuto le idee chiare su cosa voleva fare ‘da grande’: “A 13 anni, quando ho presentato il concerto di Cristina D’ Avena a Rimini perché non c’ era il presentatore: ho sentito la mia voce nelle casse e ho visto la gente in piazza che mi dava retta”.

Non vediamo l’ora di vedere questa nuova coppia in azione! E voi?