Una tremenda gaffe a Detto Fatto ha messo in forte imbarazzo Caterina Balivo. Nel corso della puntata andata in onda lunedì 15 gennaio, la conduttrice era intenta a proporre al pubblico i soliti consigli di design di Silvia De Giorgi.

L’argomento del giorno erano le cose che non devono mancare mai in una stanza che condividiamo con i bambini. Mobili ergonomici e dalle forme arrotondate, come il pouf. Il colore sempre presente e uno spazio dedicato al gioco. Il risultato creato da De Giorgi è stato spettacolare, ma non per tutti.

Ospite del tutorial era infatti la madre di un bimbo che ha chiesto aiuto a Balivo per avere una cameretta colorata. Mentre la tutor Silvia procedeva a realizzare il sorprendente arredamento a costo zero, la conduttrice ha intervistato la mamma-ospite, un’esperta di pubbliche relazioni.

Fino a qui nulla di strano, se non fosse che la donna ha raccontato alcuni particolari del rapporto col figlioletto che hanno messo a disagio Caterina. La mamma ha infatti definito il bambino un “maschio alfa”, che non ama il lavoro della madre. “Lo ritiene frivolo, lui vuole fare un lavoro in cui si usi il cervello”, ha spiegato. Un piccolo molto sveglio, a quanto rivelato.

La terribile gaffe a Detto Fatto

La mamma ha così parlato dell’ultima esternazione “buffa” del figlio: “Ieri sera mi ha chiamato mentre si faceva il bagno e mi ha detto: ‘Guarda mamma, la schiuma copre tutto, anche il pis*llo che è grande’”. Subito è calato il gelo in studio e Balivo ha cercato di cambiare immediatamente discorso. La gaffe però non è sfuggita sui social ed è diventata subito meme.

Non è la prima volta che in diretta accadono episodi del genere. La confusione di un ospite che pensava di trovarsi a Caduta libera su Canale 5 aveva già mandato Caterina Balivo nel caos a Detto Fatto qualche tempo fa. La puntata del 15 gennaio con il racconto del vivace bambino è disponibile su RaiPlay.