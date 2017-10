0 CONDIVISI Condividi Tweet

La gaffe del Prof Sabatini a Uno Mattina in Famiglia è diventato subito uno dei momenti più divertenti e imbarazzanti degli ultimi tempi in tv. Sabatini, linguista, filologo e lessicografo, è presidente onorario dell’Accademia della Crusca.

Sotto la sua presidenza, la prestigiosa istituzione che si impegna a mantenere “pura” la lingua italiana ha avviato un programma di ricerca e di documentazione informatica. Ha inoltre realizzato il proprio sito web, riordinato e avviato all’informatizzazione il proprio archivio storico.

Il professor Sabatini cura da tempo una rubrica all’interno del contenitore mattutino di Rai 1. L’obiettivo è quello di fornire ai telespettatori un vero e proprio “pronto soccorso linguistico” per dissipare errori e curiosità sull’italiano. Ogni fine settimana, Sabatini chiarisce i maggiori dubbi che riguardano l’ortografia, la sintassi e la pronuncia. Inoltre spiega significato e origine di tante locuzioni che adoperiamo ogni giorno senza pensarci.

Tuttavia, a volte succede anche ai migliori di prendere un abbaglio. Dopo gli ascolti record di Uno Mattina Estate, Tiberio Timperi è tornato all’edizione del weekend e al suo fianco c’è Ingrid Muccitelli, sempre molto apprezzata dal pubblico. Nel corso della puntata andata in onda domenica 8 ottobre, la coppia apre all’ennesima telefonata da casa. Una telespettatrice chiama in studio per porre una domanda apparentemente semplicissima: quante sono le lettere dell’alfabeto, considerando le variazioni subite negli anni con l’aggiunta di lettere non italiane.

Dopo aver ringraziato la signora Claudia da Roma per la domanda, il prof ha un attimo di esitazione ed esordisce dicendo: “Grazie, anche questa è una questioncina che si trascina”. Poi sorvola completamente sulle lettere dell’alfabeto per concentrarsi sulla correttezza delle espressioni “insieme a” e “insieme con”. “Questo era il quesito”, ribadisce. Timperi, guardandolo con un certo imbarazzo, fa finta di niente assecondando l’esimio e seguendo le sue spiegazioni.

Su Twitter, si sono immediatamente scatenati gli utenti che si erano accorti dello scivolone. Il video è disponibile a questo link a partire da 1 ora e 39 minuti, la telefonata “incriminata” da 1 ora e 48.