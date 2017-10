8 CONDIVISI Condividi Tweet

La gaffe di Belen da Bonolis ha infiammato i social. Ospite a Chi ha incastrato Peter Pan?, la showgirl argentina è incappata in un’uscita infelice che l’ha successivamente costretta a difendersi via social.

Nel corso dell’intervista in cui ha risposto alle domande dei bambini, a Rodriguez è stato chiesto perché sia così famosa in Italia. “Lavoro in Italia perché in Argentina ci sono già troppe belle donne”, ha risposto serafica lei.

Bonolis, fiutata la polemica capace di accrescere gli ascolti di un programma che rischia di chiudere in anticipo sui tempi previsti, ha subito replicato: “Anche in Italia ci sono donne bellissime”. A quel punto, Belen si è spiegata meglio: “In Argentina sarei stata scontata, son tutte bellezze mediterranee, mentre in Italia ho sempre apprezzato la Bellucci”.

Un salvataggio in calcio d’angolo che non è servito a placare la furia degli haters. In poche ore, i profili social della showgirl sono stati raggiunti da commenti sprezzanti e polemici. “Ringrazia sempre questo paese come faccio io… per le grandi fortune che ci ha regalato”, si legge in uno dei tanti commenti. C’è anche chi la elogia, criticando invidia e cattiveria che le sono rivolte ed esaltando la sua grinta e simpatia.

La gaffe di Belen da Bonolis e il contrattacco sui social

Rodriguez si è difesa dalle critiche via Facebook, spiegando il motivo della sua risposta. “Mi risultava complicato raccontare a un piccolino della crisi economica. Ho smorzato i toni della risposta… anche se è stata una battuta, non nego che nel Sudamerica ci sia una grande concentrazione di ragazze belle (manco fosse un peccato), come d’altro canto ci sono in Italia, ma una affermazione non cancella l’altra”.

Inevitabile la frecciatina alla stampa, colpevole di ingigantire sempre le cose: “Leggere dei titoli dove io denigro le donne italiane anche no! Mia nonna era italiana, quindi ci mancherebbe! Invece di apprezzare un tenero momento si mettono a scrivere stronzate e false illazioni sulla mia persona”. Polemica chiusa?