La gaffe di Bianca Guaccero a Reazione a Catena è stata uno dei momenti tv più divertenti degli ultimi giorni. L’attrice e conduttrice pugliese è stata ospite di Amadeus nell’ultima puntata serale del quiz di Rai 1. Una vera e proprio finale di questo “Masters” che ha visto trionfare i super campioni “Tre di denari”, capaci di sbaragliare la concorrenza dei “Parenti stretti”.

Con Valeria Marini e Sergio Assisi, Marco, Francesco e Michael sono arrivati alla catena finale senza però riuscire ad indovinare l’ultima parola, perdendo anche il jackpot.

Dall’altra parte c’erano invece Pippo Franco e Bianca Guaccero. La protagonista di Capri, La terza verità e Il bene e il male è uno dei volti più amati del piccolo schermo. Non si può certo dire che le difetti l’esperienza. Ad appena diciotto anni ha recitato per la prima volta al cinema al fianco di Raoul Bova e Michele Placido in Terra bruciata. A 23 ha conquistato il pubblico di Rai 1 vestendo i panni di Adelina, un’aspirante chef decisa a seguire le orme di papà Proietti e mamma Sandrelli in Mai storie d’amore in cucina.

A 27 ha avuto la grande occasione di calcare il palco del Teatro Ariston di Sanremo come valletta di Pippo Baudo. Insomma, Bianca ha sempre bruciato le tappe. Dopo la carriera tra film, fiction, commedie e musical, ha dimostrato anche il suo talento di imitatrice nella quinta edizione di Tale e Quale Show.

La gaffe di Bianca Guaccero a Reazione a Catena è virale

Mamma della piccola Alice, nata nel 2014, a Reazione a catena è stata protagonista di una caduta che è diventata subito virale. Appena ha fatto il suo ingresso in studio, Guaccero è inciampata sul bellissimo vestito lungo a fiori che indossava. La caduta è stata evitata per un soffio. Il video della puntata è disponibile su RaiPlay.