La gaffe di Facchinetti a Miss Italia su Samira Lui è stato uno dei casi più discussi della settantottesima edizione del concorso di bellezza. Il conduttore avrebbe influenzato il voto con un commento inappropriato sulla 19enne di Udine, arrivata al rush finale con Laura Codén e la Miss Italia Alice Rachele Arlanch.

Alta 1.78, occhi neri e capelli castani, Samira ha mamma italiana e papà senegalese. Diplomata come perito tecnico nel settore dell’edilizia, si è iscritta all’università per studiare cinema e intanto lavora come hostess.

Miss Miluna Friuli Venezia Giulia, Lui ha poi ottenuto il titolo speciale di Miss Italia Chef. Ma avrebbe potuto raggiungere ben altri obiettivi se non fosse stato per l’intervento a gamba tesa di Facchinetti. Friulana doc, nell’introdurla al pubblico il presentatore ha erroneamente detto che proviene dal Senegal, paese di origine del padre. Per questo la stessa Samira ha ripreso Francesco, ribadendo in modo deciso di essere italiana.

“Mia mamma è italiana, io sono nata in Italia e mi sento italianissima al 100%”, ha sottolineato. “Quella frase di Facchinetti ha influito nel giudizio del pubblico a casa, soprattutto per il momento storico che stiamo vivendo. Inevitabilmente provo rabbia e delusione: ero convinta di poter rappresentare la mia regione e l’Italia”.

Non a caso il voto da casa ha avuto peso nella vittoria finale di Alice Rachele Arlanch. Tre dei cinque giurati le avevano preferito Laura Coden. A far vincere Alice è stato il pubblico, che le ha concesso il 60,89% delle preferenze.

Ancora una volta, nonostante il precedente di Denny Mendez, l’Italia non si dimostra pronta per una Miss Italia nera. “Mi ritengo una friulana doc e ho sempre vissuto in Friuli, la mia terra: le critiche mi sono scivolate via, non mi hanno toccato”, ha detto Samira commentando le offese di stampo razzista che le sono arrivate su Facebook. “Voglio conservare quanto di buono ho vissuto in questa esperienza, che accade una sola volta nella vita”.