La gaffe sul Muro del Pianto a L’eredità ha scatenato l’ilarità del pubblico in studio e a casa. Nella puntata di domenica 23 aprile del game show condotto da Fabrizio Frizzi, era in scena la sfida conclusiva tra i due finalisti. La risposta balorda di Claudia ha destato parecchio scalpore tra chi era sintonizzato su Rai 1 e nel presentatore stesso.

Il concorrente Martino, poi finalista, non sapeva chi recitava come protagonista della sit-com Willy, il principe di Bel-Air. E ci può stare che ignori chi sia Will Smith. Ma alle domande successive è arrivato il patatrac e la protagonista è stata la sua sfidante Claudia. La concorrente aveva esordito inserendo nel Triveneto la Lombardia (invece del Friuli) insieme a Veneto e Trentino. Non contenta, ha poi definito liberty (e non gotico) lo stile architettonico della cattedrale di Notre-Dame di Parigi.

Clamorosa gaffe sul Muro del Pianto a L’eredità

Ma il massimo è accaduto quando Frizzi ha chiesto in quale città si trovasse il Muro del Pianto. Parliamo del celebre Muro Occidentale di Gerusalemme, simbolo della religione ebraica dove i credenti si recano e infilano nelle fessure delle pergamene con delle preghiere, nella speranza che vengano ascoltate. Claudia, finita nel pallone, ha collocato il Tempio addirittura a Berlino. Non è certo la prima volta che si verificano simili strafalcioni. Non troppo tempo fa ci fu una domanda imbarazzante sulla “mona” spagnola, un clamoroso errore geografico sul versante italiano del Monte Bianco e l’amnesia sul nome del presidente del consiglio in carica. Il momento del “pianto di Berlino” è disponibile sul sito RaiPlay a questo link, minuto 53.