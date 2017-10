363 CONDIVISI Condividi Tweet

La gag di Luciana Littizzetto con Bocelli nel corso dell’ultima puntata di Che tempo che fa ha sollevato un autentico polverone. Il tenore di Lajatico è stato ospite del programma condotto da Fabio Fazio su Rai1 lunedì 2 ottobre.

L’occasione era di quelle speciali: la messa in onda di La musica del silenzio, biopic di Michael Radford liberamente ispirato alla vita del cantante. Accanto a lui in studio c’era Luisa Ranieri, che nel film ha interpretato sua madre Edi.

La prima visione assoluta è stata un autentico successo: 6 milioni di telespettatori pari al 25,08% di share. L’intervista da Fazio è stata un traino perfetto per il film con Toby Sebastian. Dopo le chiacchiere con il conduttore e un’esibizione al pianoforte, è entrata in studio proprio Luciana Littizzetto.

Prima ha abbracciato Bocelli tra gli applausi del pubblico, poi dopo le consuete battute l’ha salutato mentre lasciava lo studio. Lì è successo il fattaccio: “Lucianina” ha provato a stringere la mano al tenore, che ovviamente non ha percepito il suo gesto. A quel punto, Littizzetto si è lasciata andare ad uno sketch che il pubblico ha molto criticato sui social.

Bufera sulla gag di Luciana Littizzetto con Bocelli

Nel tentativo di stringergli la mano, a Littizzetto è scappata una risata e la rotazione del braccio in una gag di comicità involontaria. Una “svista” che gli spettatori a casa hanno percepito come una mancanza di rispetto nei confronti del cantante. Così, ai momenti di imbarazzo in studio sono subito seguite forti polemiche sui social.

Uno sketch ingenuo o di cattivo gusto? Alcuni tweet sono stati piuttosto impietosi nei confronti della comica torinese. L’ennesimo passo falso dopo la scrivania acquario contestata da più parti. La puntata di Che tempo che fa del 2 ottobre è disponibile su RaiPlay a questo link.

#chetempochefa @lucianinalitti di poco gusto prendere in giro #andreabocelli al saluto con la mano.. Lui un signore con la risposta pronta — Edoardo Purgatori (@Ed_Purgatori) 1 ottobre 2017

Vergognosa la #Littizzetto che prende in giro @AndreaBocelli che le dà la mano. Certe cose su @RaiUno con un personaggio come lui. E su certe cose non si scherza. #rispetto #chetempochefa — MotoriNoLimits (@MotoriNoLimits) 1 ottobre 2017

E continuano a chiamarla comica😂😂😂 Cambiamo sostantivo… tipo comica di merda? parola da lei molto usata! #chetempochefa @lucianinalitti pic.twitter.com/DuQc2dIfx6 — David Kant (@David4Kant) 2 ottobre 2017