Ospite a La Zanzara su Radio 24, Gasparri attacca Fabio Fazio. Il vicepresidente del Senato non ha proprio digerito il rinnovo multimilionario del conduttore di Che tempo che fa. Il maxicontratto su Rai 1 per quattro anni è valso infatti uno stipendio record da 11,2 milioni di euro, circa 2,8 milioni all’anno.

Uno sproposito, secondo il senatore di Forza Italia. “La gente si deve ribellare, non deve pagare il canone. Chi non paga il canone sarà giustificato”, ha detto Gasparri a Giuseppe Cruciani e David Parenzo.

“Giletti cacciato è un errore perché fa buoni ascolti”, ha poi precisato in merito alla chiusura di L’Arena. “A volte eccede nei toni, gliel’ho detto e l’ho scritto ad alcuni dirigenti Rai, perché a volte su alcune questioni della casta ha un po’ esagerato. Però ha fatto una buona informazione sulle scuole, sui furbetti dei vari ospedali. Su Fini ha detto parole di verità. Un editore, soprattutto il servizio pubblico, può dare un indirizzo, può dirgli ‘questi toni vanno bene, questi meno’. Ma non deve censurarlo”.

“È una vergogna la chiusura di Giletti, mentre si buttano 20 milioni, che non sono 11,3, per Fazio, compreso tutto, compreso il format. Sai com’è il format? Lui seduto di fronte a uno che gli risponde alle domande”.

Gasparri attacca Fabio Fazio: le sue parole

“È una dispersione di soldi”, ha aggiunto. “Una rapina si fa con la pistola e si entra in banca. Il guaio è che Fazio lo hanno inseguito inventandosi un’altra trattativa che non c’era. Io ho parlato con i principali editori televisivi e mi hanno tutti negato di avere una trattativa. Ho chiamato quelli che fanno i contratti in queste televisioni, tutti mi hanno detto che non c’era nessuna proposta a quella cifra”.

“Fazio merita il disprezzo della gente”, ha concluso Gasparri. “Se andrà in un bar la gente gli deve dire che si deve vergognare, deve andare in giro e toccare con mano il disprezzo popolare. O la Rai straccia il contratto o le cose gli andranno molto male”.