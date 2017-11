12 CONDIVISI Condividi Tweet

Gasparri attacca Petrolio dopo lo speciale di sabato 25 novembre. In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il programma di approfondimento di Rai 1 condotto da Duilio Giammaria ha fatto un ampio punto sulla situazione in Italia.

Giammaria ha aperto con l’intervista a Maria Elena Boschi, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle Pari Opportunità. Ha poi incontrato Lucia Annibali, l’avvocato di Urbino la cui drammatica storia, raccontata nella fiction Io ci sono, è l’emblema del coraggio e della forza di ricostruirsi una vita.

In studio erano presenti anche lo psichiatra Raffaele Morelli, il magistrato esperto in violenze di genere Fabio Roja e Linda Laura Sabbadini, pioniera della statistica sociale e di genere. Petrolio ha intervistato Gessica Notaro, sfregiata dall’ex compagno con l’acido, appena insignita Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica per il coraggio e la determinazione della sua testimonianza. La trasmissione ha seguito gli agenti che intervengono nei casi di violenza domestica utilizzando il neonato Protocollo EVA, la speciale procedura messa a punto per migliorare l’impatto della forza pubblica in vicende che inevitabilmente hanno un forte impatto emotivo.

Infine, le telecamere hanno raccolto la confessione di un uomo autore di violenze seriali, che ha scelto di chiedere aiuto. Per rispondere alla domanda se sia possibile perdonare, Giammaria, attraverso la testimonianza della madre, ha ricostruito la vicenda di Veronica Abbate, uccisa a soli 19 anni dall’ex fidanzato.

Gasparri attacca Petrolio sui social (e in Commissione)

Un ineccepibile servizio pubblico, che però non è piaciuto al vice presidente del Senato, Maurizio Gasparri. Il parlamentare di Forza Italia ha annunciato che porterà il caso in Commissione di Vigilanza Rai. “Come altre volte, fate servizio privato da portavoce del governo: vergognosi”, ha scritto Gasparri su Twitter in risposta ad un pacato commento di Duilio Giammaria. La puntata di Petrolio è disponibile su RaiPlay, a seguire i cinguettii tumultuosi di Gasparri.

servizio pubblico?Come altre volte,fate servizio privato da portavoce del governo ora @meb #Boschi ,vergognosi — Maurizio Gasparri (@gasparripdl) 26 novembre 2017