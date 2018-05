1.9k CONDIVISI Condividi Tweet

Gasparri attacca Suor Cristina dopo l’esibizione a Ballando con le Stelle. La vincitrice di The Voice 2014, capace di ottenere oltre 100 milioni di visualizzazioni su YouTube e i complimenti di pop star del calibro di Alicia Keys e Madonna, si è cimentata in una nuova sfida nel programma del sabato sera di Rai 1. Ospite di Milly Carlucci, la religiosa ha indossato i panni di ballerina per una notte. “Anche questo è evangelizzare: portare la gioia del Vangelo dove Gesù non è ancora arrivato”, ha detto alla conduttrice. “Sono contenta che questi messaggi passino in prima serata, non è male. Il bello ogni tanto deve uscire”. Parole e performance che non sono piaciuti per niente a Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia.

Gasparri attacca Suor Cristina dopo Ballando

“Accendo la tv e vedo una squallida figurante vestita da suora, che pare sia davvero una suora e si agita pateticamente”, ha scritto il politico sulla sua pagina Twitter. Non contento, ha rincarato la dose in un tweet successivo: “Squallore su Rai 1, dobbiamo sopportare anche questa noi cattolici, non solo Papa Francesco. E questa fa pure la morale”. A programma terminato, ha poi aggiungo: “Si chiama Suor Cristina? Davvero squallida. Una vergogna”. Solleticato nei commenti, Gasparri ha precisato che Ballando è una “monnezza di successo, inguardabile come De Filippi”.

Suor Cristina Scuccia oggi: durissime accuse

Non è la prima volta che Maurizio Gasparri commenta con acredine i programmi televisivi Rai. In passato si era già scagliato contro Petrolio (per uno speciale realizzato in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne), Neri Marcorè (per il flop di Celebration) e Pippo Baudo, causa il suo ritorno in tv a 80 anni. Evidentemente, in attesa della formazione del nuovo governo, il senatore ha molto tempo a disposizione. L’esibizione di Suor Cistina a Ballando con le Stelle è disponibile su RaiPlay.

Accendo la tv e vedo una squallida figurante vestita da suora, che pare sia davvero una suora e si agita pateticamente #ballandoconelstelle — Maurizio Gasparri (@gasparripdl) 28 aprile 2018

Squallore su @RaiUno dobbiamo sopportare anche questa noi cattolici, non solo @Pontifex_it .E questa fa pure la morale #ballandoconelstelle pic.twitter.com/VA8X044HWf — Maurizio Gasparri (@gasparripdl) 28 aprile 2018

Si chiama #suorCristina ? Davvero squallida. Una vergogna #ballandoconelstelle — Maurizio Gasparri (@gasparripdl) 28 aprile 2018