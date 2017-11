92 CONDIVISI Condividi Tweet

Gasparri critica Neri Marcorè e il flop d’ascolti di Celebration. Il varietà del sabato sera di Rai 1, condotto dall’attore con Serena Rossi, prometteva scintille e invece è stato un fiasco. L’idea che l’ha guidato è stata quella di convocare sul palco vari artisti per fargli interpretare grandi successi della musica pop italiana e internazionale, scelti di volta in volta in omaggio a un tema.

Il risultato è stata una sfilata di cover che non ha proprio convinto il pubblico. Come dimostra la media di ascolti e i risultati dell’ultima puntata, andata in onda il 4 novembre.

Celebration ha infatti conquistato 2.552.000 spettatori pari al 12.7% di share. Tu sí que vales, su Canale 5, lo ha praticamente doppiato. Il talent condotto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martìn Castrogiovanni ha raccolto davanti allo schermo 5.635.000 spettatori pari al 30.1% di share.

Risultati deludenti che sono stati commentati sui social anche dall’ex Ministro delle Comunicazioni. L’attuale vicepresidente del Senato non è parso troppo dispiaciuto per gli insuccessi del comico marchigiano e del suo programma.

Gasparri critica Neri Marcorè: le sue parole

Dopo gli attacchi di Striscia la Notizia giunti tramite Ezio Greggio, Gasparri ha rincarato la dose. Lo spunto glielo ha servito il giornalista Ruggero Po, che su Twitter ha scritto: “Come si poteva pensare che Marcorè potesse reggere la prima serata del sabato di Rai 1?”. “Ancora disastro Marcorè? Quanto ha fatto sabato? Era ancora in onda?”, ha scritto il politico di Forza Italia rispondendo al post.

Un commento che sa tanto di vendetta dell’imitato sull’imitatore. Marcorè, infatti, era stato autore di una celebre e divertentissima imitazione di Gasparri all’interno di L’Ottavo Nano. “Ho stima della persona, delle idee meno”, disse Neri in un’intervista alla Stampa nel 2008. “L’ho incrociato una volta al ristorante, mi ha fatto i complimenti. L’ho trovato simpatico e autoironico”. Gasparri l’avrà dimenticato.