La battuta di Gene Gnocchi su Claretta Petacci a DiMartedì ha suscitato un mare di polemiche. Durante il suo spazio nel programma di La7, il comico ha scherzato sulla celebre foto di un maiale visto tra i cassonetti dei rifiuti a Roma. Un’immagine rilanciata nei giorni scorsi sui social da Giorgia Meloni.

“È un maiale femmina”, ha detto Gnocchi. “Si chiama Claretta Petacci”, ha ironizzato facendo riferimento all’amante di Benito Mussolini per il gancio offerto da Meloni. Poco dopo la diretta, la destra è insorta contro il comico fidentino.

Fratelli d’Italia ha riservato accuse pesanti a Gnocchi. Rachele Mussolini, consigliere comunale a Roma con Meloni, parla di turpiloquio greve e sciatto. “Gnocchi, tu sei un verme”, ha aggiunto Alessandra Mussolini. Ancora peggio hanno fatto i fascisti faentini di Forza Nuova.

La sezione del movimento si è recata fuori dall’abitazione del comico per protestare contro la satira fatta a DiMartedì. I presenti hanno affisso sulla cancellata della casa uno striscione con scritto “Vigliacco”.

“Un omuncolo patetico, un insipido comico che, per rimanere aggrappato all’onda dello spettacolo, si ritrova ad offendere anche i morti”, ha scritto Desideria Raggi di Forza Nuova in una nota. “Un prodotto sottovuoto addestrato alla comicità più becera dal solito antifascismo stantio che, come in tante altre occasioni, sputa sull’onore di un defunto impossibilitato dunque e difendersi”.

Raggi la butta sulla discriminazione di genere: “Non è forse sessismo paragonare una donna ad una scrofa? Perché non sento starnazzare le femministe, a partire dalla Boldrini, in difesa di Claretta? Le paladine dell’uguaglianza e della libertà femminile non ne faranno mica una questione storico-politica sgretolando così la loro tanto acclamata coerenza, sempre che di questa ve ne sia prova?”. A proposito del malcapitato maiale, si è poi scoperto che è di proprietà di un membro della famiglia Casamonica, il quale ha ammesso alla polizia locale di averne perso il controllo. La copertina di DiMartedì è disponibile sul sito di La7.