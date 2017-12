0 CONDIVISI Condividi Tweet

L’immagine di George Michael ricordato dalla famiglia ad un anno dalla morte ha fatto commuovere il web. Il cantante inglese, scomparso all’età di 53 anni il 25 dicembre 2016, ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore dei suoi cari.

Così, il papà Jack e le sorelle Melanie e Yioda hanno affidato al sito ufficiale della pop star una lunga ed emozionante lettera aperta. Un messaggio accompagnato sui social da una foto di George bambino a Natale, in mezzo alla neve e con il suo inseparabile cane.

“Quest’anno è stato una serie di sfide nuove ed impegnative per chi di noi era molto vicino e legato a Yog (il nomignolo affettuoso di Michael, ndr)”, ha scritto la famiglia riflettendo sui 12 mesi trascorsi senza di lui. “Non ultima quella di prepararsi a questo periodo, in cui avremmo ascoltato Last Christmas e December Song trasmesse in continuo dalle radio, nei negozi e nelle auto, come succede da decenni, sapendo che lui non è più con noi, e ci manca”.

“Questo Natale sarà difficile senza di lui”, hanno aggiunto. “Ma sappiamo di non essere soli nel ricordare il primo anniversario dalla sua scomparsa. La tristezza del resto della famiglia e dei suoi amici più stretti è condivisa da molti di voi”.

Il post per George Michael ricordato dalla famiglia

“Yog, che amava il Natale e sperava sempre che nevicasse, vorrebbe che ciascuno di voi che lo ha ammirato ed amato (sì – lo sapeva!!) si prenda un momento, faccia un brindisi, si goda la sua musica e pensi a lui con affetto, assicurandosi di divertirsi e di essere grati per la vostra famiglia ed i vostri amici”, concludono Jack, Melanie e Yioda.

“Ha condiviso la sua musica con tutti noi, e molti di voi trovavano personalmente significative le sue parole. Eppure, nella vita spesso la gente nasconde le proprie parole importanti ed i propri sentimenti, che spesso sono i più difficili da esternare. Quindi se potete, in suo onore, quest’anno fermatevi un momento, fate un gran respiro e dite finalmente tutti quei ‘ti amo, ti voglio bene’. Pensiamo sempre che ci sarà tempo, ma forse potrebbe essere giù più tardi di quanto non crediamo”. Il messaggio integrale è disponibile sul sito ufficiale di George Michael.