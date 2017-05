17 CONDIVISI Condividi Tweet

Parlando ai microfoni di Radio Cusano Campus, l’emittente dell’università telematica di Roma, Gerry Scotti attacca le fake news. Il conduttore è stato spesso vittima di false notizie rimbalzate sulla rete. La più clamorosa nell’agosto del 2014, quando sui social era spuntata la bufala di un malore e di un decesso avvenuto nonostante i soccorsi prestati da un fantomatico medico per rianimarlo.

“Se la gente parla bene di me da vivo, chissà come ne parlerà bene da morto”, ha esordito Scotti. “Non a tutti è capitato, di Totò da vivo non è che ne parlassero benissimo ad esempio. A proposito di questo, tante volte mi hanno fatto morire con le fake news. Sempre d’estate, attorno al mio compleanno, perché fa più figo morire quando è vicino il mio compleanno. Nell’ultima estate mi hanno fatto morire un paio di volte. Ogni volta mi hanno allungato la vita e anche bene vorrei dire”.

Gerry Scotti attacca le fake news: le sue parole

“Qualche volta ci hanno creduto persone a me care e non è bello”, ha poi aggiunto. “Io ci rido sopra per esorcizzare la morte ma una volta mio figlio, che era in vacanza in Francia, ci ha creduto, con gli amici che gli giravano attorno chiedendogli come stesse. Poi un’altra mia cara amica ha rischiato di avere un malore davanti alla notizia falsa della mia morte. Il rischio è che quando uno di noi morirà veramente non ci crederà nessuno e non verranno nemmeno al funerale”. Per fortuna, “zio Gerry” è vivo e vegeto e da fine maggio lo vedremo su Canale 5 con Mara Maionchi e Alfonso Signorini in The Winner Is. D’altronde, è proprio il suo essere così “normale” la chiave del suo successo: “Non è facile per uno nato a Pavia, cresciuto a Milano, al sole del Biscione, essere amato nello stesso modo a Milano come a Roma, a Napoli come a Palermo. Questo è il grande orgoglio della mia popolarità. Non è facile avere un gradimento così trasversale”.

Essendo io morto non posso smentire……. — Gerry Scotti (@Gerry_Scotti) 29 agosto 2014