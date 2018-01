227 CONDIVISI Condividi Tweet

Fuori Ezio Greggio, a condurre Striscia La Notizia ci sarà Gerry Scotti con Michelle Hunziker. A partire da lunedì 8 gennaio, fino al 3 febbraio, la nuova coppia sarà al comando del celebre tg satirico, ed ecco come ha commentato questa decisione il presentatore di Chi Vuol Esser Milionario:

Gerry Scotti con Michelle Hunziker al timone di Striscia La Notizia: il commento del nuovo presentatore

“Presentare Striscia la notizia è il sogno di ogni persona che fa il mio lavoro – ha dichiarato Scotti, che lavorerà al fianco delle nuove veline 2017-2018 – Per me lo era quando ero un giovane conduttore e l’ho realizzato in alcuni momenti eclatanti della mia vita, anche con delle cose molto divertenti ed emozionanti, come quando ho sfondato la scrivania con Gene Gnocchi e quando ho condotto la puntata storica super guardata con Mike Bongiorno. Non me lo dimenticherò mai! E adesso per me sarà come tornare a casa con Michelle, grande amica e compagna di mille avventure a Paperissima, ma anche a Striscia. In occasione di questo trentennale, Striscia è letteralmente la casa degli italiani. Preparatevi che arrivo e rinforzate il bancone!”.

Anche la frizzante conduttrice – ha espresso il suo entusiasmo per questo ritorno: “Gerry è famiglia, trasmette gioia e serenità ed è sempre bello lavorare con lui. Il nostro argomento quotidiano preferito è il cibo e la cena che ci aspettano dopo Striscia!”.

Dal canto suo, ora che c’è Gerry Scotti con Michelle Hunziker, Ezio Greggio dice ufficialmente addio alla conduzione di Striscia:

Il commento di Ezio Greggio all’alba del suo congedo

“Per me è stato un onore essere stato chiamato da Antonio Ricci e Canale 5 ad aprire a settembre la 30esima edizione di Striscia e aver contribuito a vincere tante serate e a battere ancora record di ascolti. Mai come ora credo che il binomio Striscia-Ezio Greggio sia come il cacio sui maccheroni, come i protoni con neutroni ed elettroni, come Renzi con Berlusconi: indissolubile. Striscia è entrata nella mia vita e io, fin dalla prima puntata, in quella di una trasmissione che con coraggio racconta la storia del nostro Paese e facendo sorridere dice la verità che spesso giornali e istituzioni nascondono. Dopo Striscia mi dedico a un’altra tappa importante della mia carriera: la 15esima edizione del Monte Carlo Film Festival che si terrà a Monaco dal 26 febbraio al 3 marzo. Grazie ai milioni e milioni di italiani che mi hanno seguito: buon anno e W Striscia!”.