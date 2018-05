120 CONDIVISI Condividi Tweet

Gerry Scotti lascia The Wall dopo il flop del game show di Canale 5. È questa la voce che trapela con insistenza dai corridoi di Cologno Monzese. La decisione del presentatore sarebbe arrivata dopo il crollo verticale subito negli ascolti dal suo nuovo quiz. L’ultima mazzata è stata assestata domenica 6 maggio 2018. Mentre l’intervista di Fabio Fazio a Paolo Gentiloni a Che tempo che fa incollava allo schermo oltre 4 milioni di spettatori su Rai 1, il muro di zio Gerry subiva una drammatica emorragia di pubblico. Neanche due milioni di spettatori, pari all’8.8% di share.

Gerry Scotti lascia The Wall

Alla terza puntata The Wall non ha convinto il pubblico. Dal suo solito 10% è sceso sotto il 9: riportare il quiz in prima serata non ha funzionato. Per questo motivo pare che i vertici Mediaset stiano pensando ad un’autentica rivoluzione per i palinsesti estate-autunno in vista dei Mondiali di Calcio in Russia, esclusiva del gruppo. I programmi verranno presentati ufficialmente il 4 luglio, ma già sono trapelate delle indiscrezioni. Oltre ai ritorni di Temptation Island, Paperissima Sprint e il Music Summer Festival, al termine della stagione di Caduta libera potremmo vedere Teo Mammucari alle prese con un nuovo gioco che prenderà il posto di The Wall nella fascia pre-serale di Canale 5.

Teo Mammucari: show nel pre-serale di Canale 5?

Secondo il portale specializzato TvZoom, all’ex conduttore de Le Iene verrà affidato il delicato access prime time dell’ammiraglia. L’ultima avventura di Teo in questa fascia risale al 2009 quando ha presentato Sarabanda. In caso di conferma ufficiale, Mammucari andrebbe a sfidare il suo amico Gabriele Corsi, che condurrà Reazione a catena al posto di Amadeus a partire da lunedì 4 giugno. Un annuncio che lo stesso presentatore, già iena con il Trio Medusa, ha annunciato con un post sulla sua pagina Instagram.