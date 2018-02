13 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo l’annuncio di Cesare Bocci, l’attore de Il Commissario Montalbano (leggi qui le anticipazioni sui nuovi episodi), pare proprio che vedremo anche l’ex miss Gessica Notaro a Ballando con le stelle.

Gessica Notaro a Ballando con le Stelle: ecco quando la rivedremo in TV

Il suo tragico caso di cronaca ha affollato le prime pagine dei giornali per molti anni, ma quello che colpisce di più dell’ex Miss Romagna è la sua splendida voglia di energia e di rifarsi una vita dopo il tragico momento che ha sconvolto la sua vita.

La nuova edizione dello show condotto da Milly Carlucci è ormai pronto per il decollo – previsto per sabato 10 marzo su Rai 1. I dettagli completi sul cast doveva annunciarli la presentatrice in diretta, poco prima di apprendere che il suo amico e collega Bibi Ballandi era morto.

L’annuncio è stato oggetto di non poche polemiche – terminate con le scuse di Benedetta Rinaldi e Franco Di Mare alla Carlucci, che ha dovuto affrontare un lutto preavviso ed in diretta TV – ed ha fatto, di conseguenza, slittare la questione dei nuovi volti dello show danzereccio.

Ed invece, insieme a Cesare Bocci, ci sarà Gessica Notaro a Ballando con Le Stelle. E gli altri nomi? Sono principalmente indiscrezioni in via di conferma.

Chi altro vedremo a Ballando con le Stelle? Ecco le indiscrezioni sul cast

Ed ecco di chi si tratta: l’attrice Stefania Rocca, Eleonora Giorgi, Giovanni Ciacci, Massimiliano Morra e Don Diamont (conosciuto pr la sua interpretazione di Bill Spencer in Beautiful.)

“Quello che ho vissuto quella sera non lo potrò mai scordare – raccontava la Notaro il 10 gennaio a Il Resto del Carlino, un anno dopo il suo tragico incidente – Non potrò mai dimenticare quella scena, quando torno a casa di sera vedo Tavares sbucare fuori con la bottiglietta di acido nella mano.”

Adesso si prepara ad una seconda fase della sua vita con rinnovato entusiasmo ed energia: “Tutto questo dolore mi è stato utile: questa esperienza mi ha fatto capire veramente chi sono.”