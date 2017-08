132 CONDIVISI Condividi Tweet

Gessica Notaro diventa cantante e si mette alle spalle la tragedia che l’ha colpita. L’ex miss, sfregiata con l’acido lo scorso gennaio dal fidanzato, debutta con il singolo Gracias a la Vida, uscito il 23 agosto. Dopo la chiusura dell’Acquario di Rimini, dove lavorava come addestratrice di leoni marini, la musica è diventata la sua nuova vita.

Il brano, prodotto dalla Latin Europe Records, è la cover di una delle canzoni latino-americane più famose della storia, scritta da Violeta Parra nel 1966. Più volte reinterpretata da diversi artisti, Gracias a la Vida è stata utilizzata anche in colonne sonore di alcuni film, fra cui Le fate ignoranti.

Figlia di madre argentina, Gessica ha sempre avuto ambizioni artistiche. Prima dell’incidente, era stata una Miss, cantante e conduttrice. Ha iniziato a cantare all’età di 8 anni e ha nel sangue una fortissima passione per la musica latino-americana, trasmessa proprio dalla mamma. Il suo stile spazia tra i ritmi bolero, salsa, bachata, tango e cha cha cha.

“L’idea era nata esattamente due anni fa”, ha raccontato presentando il disco in conferenza stampa. “Era una canzone che piaceva sia a me che a Catalini, il produttore. È chiaro che ora con tutto quello che è successo, l’uscita di questo singolo, con questo titolo Gracias a la Vida e con il suo testo assume per me un valore simbolico importante, diverso da quello originario. Ma la versione incisa e destinata ad essere commercializzata è la stessa che era stata registrata al tempo, ben prima che succedesse quello che tutti sanno”.

Gessica Notaro diventa cantante con Gracias a la Vida

Notaro, che per la prima volta ha mostrato il volto in tv ospite di Maurizio Costanzo, sfoggia una voce ariosa e sensuale. “Non esiste niente che possa distruggere i nostri sogni quando in essi crediamo veramente”, ha scritto sul suo profilo Facebook.