Gessica Notaro riceve ancora minacce ma è pronta a tutto e non vuole fermarsi. L’ex miss sfregiata con l’acido, concorrente di Ballando con le Stelle 2018, ha rivelato chi sono i mittenti di queste intimidazioni. “Arrivano da parte degli stalker delle donne che aiuto”, ha raccontato nella puntata del programma di Rai 1 andata in onda sabato 21 aprile. “Ho messo a disposizione la mia umile esperienza e persone mi hanno presa di mira. Non ho intenzione di fermarmi, per farlo devono ammazzarmi”.

Notaro aveva già suscitato ammirazione e applausi da parte di giudici e pubblico di Ballando rispondendo ai legali di Tavares, l’uomo che l’ha sfregiata. Gli avvocati l’avevano accusata di “spettacolarizzare” la sua vicenda personale. Con il Paso Doble della settima serata, Gessica si è già guadagnata la possibilità di accedere ai quarti di finale della trasmissione e si è tolta qualche sassolino dalle scarpe.

In una clip girata mentre si allenava e trasmessa durante il programma, Notaro ha espresso tutto il suo dolore. Un momento particolarmente emozionante è arrivato sulle note di Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro, la canzone che ha vinto l’ultimo Festival di Sanremo. L’ex miss si è sfogata con Stefano Oradei, il maestro con cui si allena e gareggia durante le dirette.

Gessica Notaro oggi: “Non mi fermerò mai”

“Tu non hai idea del disagio che mi crea ascoltare questa canzone perché non è vero che non mi hanno fatto niente”, ha confessato a Oradei. “Non riesco a sentirla. Mi prende allo stomaco. Mi innervosisce. Se la devo ballare la ballo, ma non ti aspettare molto. Mi sento dire che si parla sempre della stessa cosa, c’è chi insinua che io stia facendo la vittima quando fare la vittima non mi appartiene”.

“Molti pensano che sia una passeggiata perché sono brava a tenere i sentimenti. Mi hanno portata quasi alla morte, però io mi sono risvegliata e ho reagito”, ha aggiunto la concorrente. Gessica oggi continua a fare i conti con i propri fantasmi, ma lo fa con consapevolezza e ostinata determinazione. Il video della settima settimana di prove tra Gessica Notaro e Stefano Oradei è disponibile su RaiPlay.