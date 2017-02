863 CONDIVISI Condividi Tweet

La bellissima storia di Keanu Reeves, il recente annuncio di Carlo Conti ed ora il bel gesto di Claudio Baglioni per le vittime di terremoto: il mondo dello spettacolo, per quanto complesso, riesce spesso ad essere teatro di buone azioni, come quest’ultima del celebre cantautore.

Baglioni rispetta la sua promessa: ecco quanto ha devoluto in beneficenza

L’aveva promesso e l’ha fatto: a partire dal ricavato del suo concerto trasmesso in diretta mondiale ed intitolato “Avrai“, l’autore di “Questo piccolo grande amore” e “Mille giorni di te e di me” ha devoluto in beneficenza ben 700mila euro alle vittime del terremotato di Norcia.

“Ritrovarsi a Norcia significa dare concretezza a parole quali vicinanza e solidarietà, dimostrando che, a volte, le parole possono essere ‘pietre’ anche in senso positivo – ha detto il cantante, ospite nella scuola materna del paese – Vale a dire mattoni che aiutano a ricostruire ciò che la furia della natura distrugge”

Il generoso gesto di Claudio Baglioni contribuirà proprio alla ricostruzione del Centro Parrocchiale Madonna delle Grazie del paese: “L’Umbria è la terra dei miei genitori. Le mie radici, dunque, affondano qui”.

Il gesto di Claudio Baglioni e i suoi ricordi

Ed ecco qualche ricordo che il divo ha voluto condividere con i cittadini del piccolo comune: “Castelluccio e la sua piana sono due tra gli angoli del nostro Paese ai quali sono più legato in assoluto. Da qui, infatti, sono partiti raduni, concerti e alcuni tra i miei progetti artistici più importante. Da Fratello Sole e sorella Luna, l’incisione del 1972 per il film di Zeffirelli, all’avventura di Capitani Coraggiosi che ha preso le mosse proprio da Castelluccio nell’estate 2015“.