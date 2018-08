Il nobile gesto di Raoul Bova e Rocio dopo l'annuncio della gravidanza

0 CONDIVISI Condividi Tweet

La notizia circa la seconda gravidanza di Rocio che gironzolava sulle cronache rose è stata confermata ufficialmente, ed insieme a questi ultimi aggiornamenti viene fuori anche un bellissimo gesto di Raoul Bova e consorte.

Il gesto di Raoul Bova e Rocio Munoz Morales verso i bambini e le famiglie più bisognose

Per chi non lo sapesse, i due sono davvero molto impegnati nel sociale. Di recente, in un’intervista al settimanale ‘Chi’, l’attrice spagnola ha raccontato di un episodio che ha coinvolto tutta la famiglia, compresa la primogenita Luna – a cui, come si evince, stanno già provando a trasmettere alcuni valori fondamentali…

“L’altro giorno sono tornata a Roma ed ho visto che avevo la casa piena di vestiti, di giocattoli e di regali – ha raccontato Rocio – Ho fatto dieci scatoloni e li ho portati alla comunità di Sant’Egidio. Ho voluto che con me ci fosse anche mia figlia”. Ed ecco che tipo di attitudine e di intenzione c’è dietro il bel gesto di Raoul Bova e…suo: “Non ci rendiamo conto della fortuna che abbiamo anche solo ad avere un pasto caldo, non è scritto da nessuna parte che lo dovremmo avere o che siamo superiori a chi non ce l’ha. Dobbiamo essere umili, aiutare chi viene dagli altri Paesi, perché un giorno potremmo avere bisogno noi di una mano tesa”.

L’appello di Rocio e l’annuncio della lieta novella: quel pancino sospetto era veritiero, ecco come lo ha condiviso con i suoi fan

Una vera e propria lezione di vita per la piccola Luna, che si appresta a diventare sorella maggiore del nuovo arrivato/a. Per festeggiare la notizia, l’attrice di Immaturi – il viaggio ha pubblicato una foto su Instagram con la didascalia (in spagnolo): ““Felicità… regali della vita… e soprattutto regali di vita. P.S. grazie a tutti per i vostri bellissimi auguri”. Per Raoul, invece, sarà il quarto figlio da crescere.