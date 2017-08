0 CONDIVISI Condividi Tweet

Tra i protagonisti del piccolo e nel grande schermo abbiamo assistito a molti episodi che denotano un gran cuore, come la straordinaria lezione di vita di Keanu Reeves, o la donazione di Carlo Conti dopo il compenso dello scorso Sanremo: a questa lista si va ad aggiungere anche il generoso gesto di Riki di Amici.

Il generoso gesto di Riki di Amici stupisce i suoi fan

Che piaccia o meno la sua musica, il giovanissimo finalista del talent show Mediaset ha dimostrato un’ottima dose di sensibilità e altruismo. Per chi non fosse a conoscenza dei montepremi che spettano ai migliori artisti di Amici, vi ricordiamo che, in quanto primo classificato, Andreas Muller ha ricevuto 150.000€ mentre Riccardo Marcuzzo (in arte Riki) ne ha ottenuti 70.000, tra premio della categoria canto e premio speciale Radio 105.

Ebbene, a pochi giorni dalla data di un concerto che doveva tenersi in uno dei luoghi che nella recente storia del nostro paese ha sofferto molto, è venuto fuori per la prima volta il gesto di Riki di Amici: “Ci tenevo a dirlo oggi sul palco – ha scritto il 25enne sul suo profilo ufficiale Facebook – ma il concerto di Amatrice è stato spostato e purtroppo non potrò farne parte. Ad inizio maggio parlai di questa mia volontà agli autori, a mio padre e ai ragazzi in casetta. Al tempo la vittoria era soltanto un’ipotesi, un’idea che se si fosse però concretizzata avrebbe reso realtà tutte quelle parole.”

Ecco cos’ha fatto il finalista di Amici, all’anagrafe Riccardo Marcuzzo

“Ora sto facendo della mia passione un lavoro, sono fortunato e mi sento in dovere di restituire. Nel mio piccolo devolvo tutto il montepremi vinto ad Amici per poter aiutare, per quanto possibile, i ragazzi di Amatrice e le loro famiglie”. Inutile dire che per tantissimi suoi fan che lo hanno adorato per questo gesto, molti altri si sono indignati perché non ha mantenuto la riservatezza.