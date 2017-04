3.1k CONDIVISI Condividi Tweet

Si chiama Giacomo Piras ed è il 39enne vincitore di Avanti un altro. Non una vincita qualunque la sua: 120.000 euro, la tredicesima vincita più alta di questa edizione, la più alta in assoluto del 2017. Una sceneggiatura perfetta, anche troppo secondo molti. Dietro la facciata della bravura, però, ci sono le persone. E Giacomo è una persona come tutte le altre, con una storia comune a tanti italiani.

Piras è sardo. Viene da San Gavino Monreale, uno dei piccoli centri dell’isola piegati dalla crisi economica. Un paese in ginocchio a causa del mancato rilancio della fonderia e di tutto l’impianto industriale di Villacidro. Molti sangavinesi hanno abbandonato la loro terra negli ultimi anni. Non Giacomo. Ragioniere e disoccupato, con una grande passione per il ciclismo e per l’equitazione.

Giacomo, il vincitore di Avanti un altro, si confessa

Da sabato 8 aprile, la sua vita potrebbe davvero cambiare. Come accaduto ad Alessandro, il gelataio vincitore di Affari tuoi. Bravo e preparato, simpatico e veloce, Giacomo ha sbaragliato la concorrenza e ha emozionato il pubblico con una gara perfetta al game show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis. “Mi sembra di essere ancora in un sogno, e se potessi tornerei là domani”, sono state le prime parole del neo vincitore raccolte dall’Unione Sarda. Avanti un altro, che dal 30 aprile cederà il posto a Caduta libera, ha trovato il suo eroe: il video della sua vittoria a questo link.