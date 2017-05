0 CONDIVISI Condividi Tweet

Giada De Laurentiis è una delle più note e importanti personalità culinarie d’America. Nipote del famoso produttore cinematografico Dino, la chef nata a Roma e trasferitasi in California all’età di 7 anni sarà ancora protagonista dei programmi di Food Network. La rete, in Italia dall’8 maggio sul canale 33 del digitale terreste, ha ordinato tre nuovi show per un totale di ben 26 puntate.

Si tratta di Giada’s Summer Entertaining, un programma nuovo di zecca, e del reprise di cavalli di battaglia come In Cucina con Giada (nel quale la cuoca apre le porte della sua casa per far assaggiare le sue cene agli ospiti) e Giada: Vacanze da Sogno, un weekend di tre giorni in luoghi meravigliosi all’insegna del cibo. Le riprese inizieranno ufficialmente in estate.

Giada De Laurentiis, gustose sorprese in arrivo

Un’innata passione per la cucina sin da bambina, Giada ha studiato a Le Cordon Bleu, la più antica e prestigiosa scuola d’arte culinaria. Una volta tornata a Los Angeles, ha iniziato a lavorare come cuoca di altissimo livello per poi realizzare il suo primo show di cucina nel 2002, che l’ha lanciata in una carriera televisiva di grande successo. Nel 2014 ha aperto a Las Vegas il suo primo ristorante, Giada. Con la programmazione italiana di Food Network, dall’8 maggio potremo finalmente gustare le sue nuove prelibatezze.

Now that's a sandwich!! The calm before the storm… #vegasuncorkd @giadavegas #muffuletta Un post condiviso da Giada DeLaurentiis (@giadadelaurentiis) in data: 29 Apr 2017 alle ore 11:31 PDT